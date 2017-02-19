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    Раньери хочет, чтобы игроки «Лестера» стали гладиаторами

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери недоволен действиями своей команды в нынешнем сезоне. Итальянец подчеркнул, что его подопечные перестали бороться до самого конца, чего не было с ними в прошлом году.

    «Команда очень странно себя ведет. В прошлом году мы отличались смелостью перед своими соперниками, играли всей душой и сердцем. Могли проиграть, но при этом всегда навязывали борьбу.

    Хочу вновь видеть такую команду. Нам нужно бороться до самого конца. Хочу еще раз поговорить со своими игроками. Хочу спросить у них, хотят ли они биться, потому что мне нужны гладиаторы», – заявил Раньери.

    Напомним, что на данный момент «Лестер Сити» занимает 17-ю строчку в турнирной таблице, находясь всего в одном очке от зоны вылета.

    Источник: Skysports

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    19.02.2017 14:41
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +33

      ruslankarakol 19 февраля 2017, 17:38

      А не поздно ли?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +468

      Архипелаг Гуляк 19 февраля 2017, 14:48

      А Луческу хочет,чтобы игроки "Зенита" стали не пидoрами.

      3
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