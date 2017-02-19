Раньери хочет, чтобы игроки «Лестера» стали гладиаторами

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери недоволен действиями своей команды в нынешнем сезоне. Итальянец подчеркнул, что его подопечные перестали бороться до самого конца, чего не было с ними в прошлом году.

«Команда очень странно себя ведет. В прошлом году мы отличались смелостью перед своими соперниками, играли всей душой и сердцем. Могли проиграть, но при этом всегда навязывали борьбу.

Хочу вновь видеть такую команду. Нам нужно бороться до самого конца. Хочу еще раз поговорить со своими игроками. Хочу спросить у них, хотят ли они биться, потому что мне нужны гладиаторы», – заявил Раньери.

Напомним, что на данный момент «Лестер Сити» занимает 17-ю строчку в турнирной таблице, находясь всего в одном очке от зоны вылета.