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    Зидан: «Бэйл – особенный футболист»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил игру полузащитника сливочных Гарета Бэйла в матче 23-го тура Примеры против «Эспаньола» (2:0). Отметим, что в данной встрече валлиец записал на свой счет один из голов.

    «Я рад за Бэйла. Гарет снова почувствовал себя в игре после трех месяцев, проведенных вне поля. Я сказал ему выйти, чтобы он вышел и получал удовольствие от игры. Бэйл – особенный футболист», – сказал Зидан.

    Напомним, встреча против «Эспаньола» стала для Бэйла первой с ноября прошлого года, когда полузащитник получил травму и выбыл из строя.

    Источник: Marca

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    18.02.2017 22:05
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