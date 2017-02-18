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    «Реал» забил в 42-м матче подряд и установил новый клубный рекорд

    В матче 23-го тура Примеры «Реал» у себя дома оказался сильнее «Эспаньола», по разу поразив ворота соперника в каждом из таймов. Таким образом, мадридский клуб отметился голами в 42-м матче подряд и установил новый клубный рекорд. Отметим, что за это время сливочные забили 113 голов.

    Последний раз подопечные Зинедина Зидана не забивали в апреле 2016 года, когда в рамках Лиги чемпионов сыграли вничью с «Манчестер Сити» (0:0).

    Рекордсменом в чемпионате Испании является «Барселона», которая поражала ворота соперника в 44-х матчах кряду.

    На данный момент «Реал» единолично возглавляет турнирную таблицу Примеры, имея в активе 52 очка и одну игру в запасе.

    Источник: Twitter

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    18.02.2017 20:18
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