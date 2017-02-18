Фильм ВВС о российских фанатах не стал неожиданностью для Дворковича

Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович подчеркнул, что для него не стал неожиданностью фильм, показанный каналом ВВС, о российских болельщиках, якобы ставших зачинщиками глобальных беспорядков в Марселе во время Евро-2016 во Франции летом минувшего года.

«Такие всплески информационные для нас были ожидаемы, особенно со стороны наших английских друзей, было понятно, что они это готовят. Во всех странах есть проблемы с футбольными болельщиками, но есть гораздо больше людей, которые приходят болеть и смотреть красивую игру.

С проблемными группами нужно работать, пресекать соответствующие действия, исключать появление на трибунах тех, кто уже был замечен в хулиганских незаконных выходках. Это уже предусмотрено законодательством. И обеспечивать безопасность остальных болельщиков. Эти проблемы присущи всем основным футбольным державам. Нужно пытаться действовать вместе, а не пытаться использовать это для создания трудностей при проведении спортивных соревнований», – сказал Дворкович.

Напомним, по итогам того инцидента несколько болельщиков сборной России угодили во французскую тюрьму.