Моуринью признался, что однажды был вынужден «слить» Кубок Англии ради успешного выступления в Лиге чемпионов

Накануне встречи 1/8 финала Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Блэкберном» главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью признался, что в один из сезонов, когда руководил «Челси», он был вынужден пожертвовать данным турниром ради плей-офф Лиги чемпионов и финала Кубка английской лиги. По словам специалиста, хоть его решение в итоге и оказалось верным, психологически он чувствовал себя неважно.

«Действительно, в один из сезонов, когда я тренировал «Челси», мне пришлось пожертвовать Кубком Англии. В течение одной недели нам предстояли матчи с «Барселоной» в Лиге чемпионов, «Ливерпулем» в финале Кубка лиги, а также «Ньюкаслом» в Кубке Англии. Я принял решение «слить» кубковую игру из-за очень плотного графика.

В итоге «Челси» победил «Барселону», а также завоевал Кубок лиги. Мое решение оказалось правильным, но мое психологическое состояния после вылета из турнира было далеко не лучшим. Сейчас я не собираюсь поступать подобным образом. «МЮ» может потерпеть поражение только в том случае, если соперник окажется сильнее», – сказал Моуринью.

Поединок «Блэкберн» – «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье, 19 февраля, и начнется в 19:15 по московскому времени.