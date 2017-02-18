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  • Шляхтин: «Зуев – один из перспективных игроков для сборной России, «Крыльям Советов» «Спартак» его не продаст»

Шляхтин: «Зуев – один из перспективных игроков для сборной России, «Крыльям Советов» «Спартак» его не продаст»

18 февраля 2017, 13:15
2

Вице-президент «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин подчеркнул, что «Спартак» не отпустит хавбека Александра Зуева в самарский клуб на постоянной основе. Ранее 20-летний футболист перешел в стан волжан на правах аренды до окончания текущего сезона.

«Зуев – воспитанник «Спартака», это один из перспективных молодых игроков для сборной России, поэтому никто нам его не отдаст. В лучшем случае сейчас разговор идет об аренде хотя бы на три месяца. Нам нужно усиление, а парню – игровая практика. Сейчас нужно помогать друг другу в воспитании российских игроков, через полтора года чемпионат мира по футболу.

Такие ребята как Зуев должны получать игровую практику в топ-клубах. Поэтому «Спартак» отказывается отдавать нам этого игрока, они сами имеют на Зуева надежды и виды. Это нормально», – сказал Шляхтин.

В текущем сезоне Зуев принял участие в шести играх РФПЛ, отметившись одной результативной передачей. Кроме того, на его счету три поединка за «Спартак-2» в ФНЛ.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Зуев Александр
Комментарии (2)
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super.zenitchik
1487429322
Спартак» его не продаст, будет сидеть как собака на сене. Не потому-ли Дзюба сейчас в Зените.
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Васьок86
1487489390
Сначала пусть покажет себя Зуев!
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