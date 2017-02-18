Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шляхтин: «Зуев – один из перспективных игроков для сборной России, «Крыльям Советов» «Спартак» его не продаст»

    Вице-президент «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин подчеркнул, что «Спартак» не отпустит хавбека Александра Зуева в самарский клуб на постоянной основе. Ранее 20-летний футболист перешел в стан волжан на правах аренды до окончания текущего сезона.

    «Зуев – воспитанник «Спартака», это один из перспективных молодых игроков для сборной России, поэтому никто нам его не отдаст. В лучшем случае сейчас разговор идет об аренде хотя бы на три месяца. Нам нужно усиление, а парню – игровая практика. Сейчас нужно помогать друг другу в воспитании российских игроков, через полтора года чемпионат мира по футболу.

    Такие ребята как Зуев должны получать игровую практику в топ-клубах. Поэтому «Спартак» отказывается отдавать нам этого игрока, они сами имеют на Зуева надежды и виды. Это нормально», – сказал Шляхтин.

    В текущем сезоне Зуев принял участие в шести играх РФПЛ, отметившись одной результативной передачей. Кроме того, на его счету три поединка за «Спартак-2» в ФНЛ.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.02.2017 13:15
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +155

      Васьок86 19 февраля 2017, 10:29

      Сначала пусть покажет себя Зуев!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 18 февраля 2017, 17:48

      Спартак» его не продаст, будет сидеть как собака на сене. Не потому-ли Дзюба сейчас в Зените.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11