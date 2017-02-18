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  • Рейнгольд: «Смотрел на Слуцкого и думал — его бы в «Спартак»

Рейнгольд: «Смотрел на Слуцкого и думал — его бы в «Спартак»

18 февраля 2017, 11:17
30

Экс-форвард «Спартака» Валерий Рейнгольд рассказал о своем отношении к бывшему главному тренеру ЦСКА Леониду Слуцкому. По словам Рейнгольда, он хотел бы видеть 45-летнего российского специалиста в стане красно-белых.

«Слуцкий – странное для меня явление. Карьеры футболиста не сделал, зато буквально по учебнику сделал карьеру тренера. Уже в «Москве», «Крыльях» я видел в Слуцком новатора. Грамотного специалиста, который себя не выпячивает. Думал про себя: вот его бы в «Спартак»…

Критикуя тренера, посмотрите на заслуги. У Слуцкого они высвечиваются, как названия станций на табло метрополитена: чемпион, обладатель Кубка, Суперкубка…», — сказал Рейнгольд.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Слуцкий Леонид Рейнгольд Валерий
Комментарии (30)
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B.G.
1487406130
В Спартаке кресла - качалки нет! )
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Leva-Drako
1487406878
Пора бы Деду прекратить давать коменты, а то уже совсем в сторону понесло.
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kotmyshka
1487406926
Надо было продолжать думать про себя...
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63_Camapa_63
1487407676
Сугубо мое мнение про Слуцкого.
В Москве он как тренер ничего не добился, в КС тоже самое , а когда понял что ничего не может поделать сразу свалил .
В ЦСКА он практически ничего не сделал так как это осталось наследие Газаева. И если бы не старость играков так бы и сидел качался как пингвин. Так что нихрена он ничего не может и это показала сборная , что он сам просто пустышка. Если кого обидел , это только ваше мнение . А я выразил свое
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Gullit 76
1487408836
Сборная и лига чемп всё показала.Тренер посредственный и вырастет ли он когда - нибудь до хорошего - ближайшее время покажет.
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Александр 13
1487411039
Старый маразматик в своем стиле
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Спартач_навсегда
1487412189
старость не радость
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спартак спартаков1
1487413018
ИЗ УМА ВЫЖЕЛ УЖЕ
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momwig_
1487415582
Дедушке уже много лет, а разум не вечен, к сожалению..
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super.zenitchik
1487428843
«Смотрел на Слуцкого и думал — его бы в «Спартак» ------------------------------------------- Лично я - за, обеими руками!
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