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    Рейнгольд: «Смотрел на Слуцкого и думал — его бы в «Спартак»

    Экс-форвард «Спартака» Валерий Рейнгольд рассказал о своем отношении к бывшему главному тренеру ЦСКА Леониду Слуцкому. По словам Рейнгольда, он хотел бы видеть 45-летнего российского специалиста в стане красно-белых.

    «Слуцкий – странное для меня явление. Карьеры футболиста не сделал, зато буквально по учебнику сделал карьеру тренера. Уже в «Москве», «Крыльях» я видел в Слуцком новатора. Грамотного специалиста, который себя не выпячивает. Думал про себя: вот его бы в «Спартак»…

    Критикуя тренера, посмотрите на заслуги. У Слуцкого они высвечиваются, как названия станций на табло метрополитена: чемпион, обладатель Кубка, Суперкубка…», — сказал Рейнгольд.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.02.2017 11:17
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 18 февраля 2017, 23:02

      Дед молодец , вот скучно ему дома сидеть а так и нам всем есть о чём поспорить.......

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 18 февраля 2017, 20:07

      Слуцкому нужен еще и Е.Гинер........

      1
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      ...
      Рейтинг: +48

      Boby > prtcs 19 февраля 2017, 17:36

      Это верно. Но у нас Федун.....

      0
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 18 февраля 2017, 17:40

      «Смотрел на Слуцкого и думал — его бы в «Спартак»
      -------------------------------------------
      Лично я - за, обеими руками!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +48

      Boby > Klaido 19 февраля 2017, 17:37

      наличности не хватило.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 18 февраля 2017, 13:59

      Дедушке уже много лет, а разум не вечен, к сожалению..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8018

      nik55 18 февраля 2017, 13:40

      простой тренер каких десятки

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > nik55 18 февраля 2017, 17:26

      Расскажи ка про тренера своей команды...........

      -1
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      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 18 февраля 2017, 13:32

      странный дед спартаковец-нравится тренер цска(патриот)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 18 февраля 2017, 13:16

      ИЗ УМА ВЫЖЕЛ УЖЕ

      3
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      Рейтинг: +382

      лёха72 > спартак спартаков1 18 февраля 2017, 13:26

      маразматик

      1
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 18 февраля 2017, 13:03

      старость не радость

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +172

      Александр 13 18 февраля 2017, 12:43

      Старый маразматик в своем стиле

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 февраля 2017, 12:39

      Л.Слуцкий вернётся только в ПФК ЦСКА.

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