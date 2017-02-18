Рейнгольд: «Смотрел на Слуцкого и думал — его бы в «Спартак»

Экс-форвард «Спартака» Валерий Рейнгольд рассказал о своем отношении к бывшему главному тренеру ЦСКА Леониду Слуцкому. По словам Рейнгольда, он хотел бы видеть 45-летнего российского специалиста в стане красно-белых.

«Слуцкий – странное для меня явление. Карьеры футболиста не сделал, зато буквально по учебнику сделал карьеру тренера. Уже в «Москве», «Крыльях» я видел в Слуцком новатора. Грамотного специалиста, который себя не выпячивает. Думал про себя: вот его бы в «Спартак»…

Критикуя тренера, посмотрите на заслуги. У Слуцкого они высвечиваются, как названия станций на табло метрополитена: чемпион, обладатель Кубка, Суперкубка…», — сказал Рейнгольд.