Рейнгольд: «Смотрел на Слуцкого и думал — его бы в «Спартак»

Экс-форвард «Спартака» Валерий Рейнгольд рассказал о своем отношении к бывшему главному тренеру ЦСКА Леониду Слуцкому. По словам Рейнгольда, он хотел бы видеть 45-летнего российского специалиста в стане красно-белых.
«Слуцкий – странное для меня явление. Карьеры футболиста не сделал, зато буквально по учебнику сделал карьеру тренера. Уже в «Москве», «Крыльях» я видел в Слуцком новатора. Грамотного специалиста, который себя не выпячивает. Думал про себя: вот его бы в «Спартак»…
Критикуя тренера, посмотрите на заслуги. У Слуцкого они высвечиваются, как названия станций на табло метрополитена: чемпион, обладатель Кубка, Суперкубка…», — сказал Рейнгольд.
Источник: Чемпионат.ком
В Москве он как тренер ничего не добился, в КС тоже самое , а когда понял что ничего не может поделать сразу свалил .
В ЦСКА он практически ничего не сделал так как это осталось наследие Газаева. И если бы не старость играков так бы и сидел качался как пингвин. Так что нихрена он ничего не может и это показала сборная , что он сам просто пустышка. Если кого обидел , это только ваше мнение . А я выразил свое