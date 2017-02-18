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  • Бубнов: «Зениту» повезло, что не случилось разгрома от «Андерлехта». К Луческу есть много вопросов по поводу работы»

Бубнов: «Зениту» повезло, что не случилось разгрома от «Андерлехта». К Луческу есть много вопросов по поводу работы»

18 февраля 2017, 09:28
4

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился наблюдениями от просмотра первого матча 1/16 финала Лиги Европы между «Андерлехтом» и «Зенитом» (0:2). Бубнов подчеркнул, что петербургская команда имеет проблемы в оборонительной и атакующей линиях.

«Румынский тренер в центре обороны остановился на связке КришитоНету. Уже говорил, но повторюсь, что, по мне, они не выглядят надежно. Большинство атак бельгийцев развивалось именно через центр. Впрочем, и на флангах было далеко не в порядке.

В первом голе виноват Бранислав Иванович. В этом не может быть сомнений. Ничего сложного не было. Он просто зевнул. Ашампонг, который еще несколько лет назад играл в чемпионате Таиланда, делал вчерашним вечером все, что хотел. Во втором случае к голу привел обрез Кокорина.

У «Зенита» потрясающий подбор футболистов в атаке, но они не сыграны. Команда уделяла недостаточно внимания этому компоненту в межсезонье. В товарищеских встречах они много контролировали мяч, но мало обостряли. Луческу в отличие от Бердыева не готовился конкретно к этому матчу, а постоянно тасовал состав, менял схему в поисках лучшего сочетания. В первом тайме «Зенит» смотрелся вообще невнятно, во втором — лучше, но все равно не так, как должно быть.

Провалились Кокорин, Жулиано, Дзюба… Группа атаки выглядела очень невыразительно, нерешенными остались проблемы в обороне. Ивановича, возможно, лучше было бы оставить на скамейке. Молло, который остался вне заявки на Лигу Европы, выглядел бы предпочтительнее Кокорина… Вопросов много, но не буду же я подсказывать Луческу. Скажу лишь, что к нему есть много вопросов по поводу работы в межсезонье.

«Зениту» повезло, что не случилось разгрома. С 0:2 отыграться реально, но для этого нужно сыграть надежно в обороне. Я очень сомневаюсь, что петербуржцам удастся это сделать», – сказал Бубнов.

Напомним, что ответный матч «Зенит» – «Андерлехт» пройдет 23 февраля на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

Источник: Sportbox.ru
Лига Европы Андерлехт Зенит Луческу Мирча Бубнов Александр
Комментарии (4)
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Бриг
1487411178
Давно понятно, что Шатов, Дзюба и Кокорин вместе играть не могут. Кокорин более-менее может быть полезен в центре, т.е. ВМЕСТО Дзюбы. А вообще его главная беда в том, что он физкультурник, а не спортсмен. Спортсмен должен бороться и побеждать, а физкультурнику достаточно покрасоваться на пляже, максимум - на тренировке.
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Бриг
1487411389
Еще по Кокорину. Характерно, что он играет без травм и не потому, что железный. Просто не хочет биться.
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super.zenitchik
1487429102
Луческу зря брали. Старый больной цыган не смог подвести команду к турниру в форме.
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VVM1964
1487612109
ДА , ЗЕНИТУ ПОКА ВЕЗЕТ , В ПРОШЛОМ ГОДУ ОТСКАКИВАЛИ , ПРОИГРЫВАЯ ПО ХОДУ МАТЧА ( ДАЖЕ КРУПНО ) , НО ТО БЫЛИ НЕ СОПЕРНИКИ , АНДЕРЛЕХТ УЖЕ ПОСЕРЬЕЗНЕЕ , А ВОТ УДАСТСЯ ОТЫГРАТЬСЯ - УЖЕ ВОПРОС ? . А ДАЛЬШЕ .....
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