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    Зидан не хочет отпускать Морату из «Реала»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии домашнего матча 23-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола» сообщил, что нападающий сливочных Альваро Мората сыграет в этой встрече с первых минут.

    Напомним, ранее 24-летний форвард заявил, что счастлив в мадридском клубе, однако хотел бы получать больше игровой практики.

    «Не хотел бы, чтобы Мората уходил из «Реала». Меня не устраивает такой вариант. Он выйдет против «Эспаньола» в стартовом составе. И я уверен, что это не в последний раз в этом сезоне, когда Альваро услышит стартовый свисток будучи на поле», – сказал Зидан.

    В нынешнем розыгрыше Примеры Мората забил шесть голов и сделал две результативные передачи в 14 матчах.

    Источник: Marca

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    18.02.2017 09:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 18 февраля 2017, 10:16

      Альваро, это будущее Мадрида. Он уже раз лишил его возможности получить титул, если перейдет еще куда-нибудь, опять как злой рок эти команды встретятся в плейофф.

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