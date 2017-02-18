Зидан не хочет отпускать Морату из «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии домашнего матча 23-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола» сообщил, что нападающий сливочных Альваро Мората сыграет в этой встрече с первых минут.

Напомним, ранее 24-летний форвард заявил, что счастлив в мадридском клубе, однако хотел бы получать больше игровой практики.

«Не хотел бы, чтобы Мората уходил из «Реала». Меня не устраивает такой вариант. Он выйдет против «Эспаньола» в стартовом составе. И я уверен, что это не в последний раз в этом сезоне, когда Альваро услышит стартовый свисток будучи на поле», – сказал Зидан.

В нынешнем розыгрыше Примеры Мората забил шесть голов и сделал две результативные передачи в 14 матчах.