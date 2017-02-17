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    Бэйл впервые с ноября может сыграть за «Реал»

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл готов вернуться на поле после травмы, которую он получил в ноябре прошлого года. Напомним, что 27-летний валлиец уже неделю тренируется в общей группе мадридской команды.

    Сообщается, что главный тренер сливочных Зинедин Зидан, скорее всего, включит хавбека в заявку команды на домашний матч 23-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола», который состоится в эту субботу.

    В нынешнем розыгрыше Примеры Бэйл провел 11 матчей, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.

    Источник: Football Espana

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    17.02.2017 16:36
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