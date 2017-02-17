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    Орлов: «Шатов и Кокорин вообще себя уважают? Еще одна такая игра – и конец основному составу»

    Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился наблюдениями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы между «Андерлехтом» и «Зенитом» (2:0). Орлов остался недоволен тем, как сыграли в этой встрече игроки сине-бело-голубых Олег Шатов и Александр Кокорин.

    – Ну что это за игра Шатова и Кокорина? Они за 90 минут ни разу не попытались пройти к воротам, – возмутился Орлов. – Ни разу, понимаете? Все их пасы – только поперек и назад. Ну что это такое?

    – Допускаете, что Мистер отправит Кокорина в запас?

    – Ну конечно! Почему нет? Еще одна такая игра – и конец основному составу. А что, прикажете, с ними делать? Шатов и Кокорин – они что, новички?! На таких контрактах сидят игроки сборной России, а так играют! Где ответственность? Неужели они довольны своей игрой? Они должны выходить на поле и разрывать соперника. Разрывать! Но мы этого не увидели. Они вообще себя уважают?

    Напомним, что ответный матч «Зенит» – «Андерлехт» пройдет 23 февраля в Санкт-Петербурге.

    Источник: «Матч ТВ»

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    17.02.2017 14:33
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +91

      ijgiz 19 февраля 2017, 19:21

      По Шатову не знаю всегда очень хорошо играл - а вот Кокорин если там деньгами нельзя разрулить дело гиблое - а если он не хочет играть как говорят - и если это не влияет на бабло то его хоть куда сади - сами такие правила придумали -надо понять в чем причина

      0
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 19 февраля 2017, 16:41

      По поводу Шатова я бы промолчал. Парень старался, не хуже других. А вот по поводу Кокорина... вообще был удивлен, что он на второй тайм вышел после своей игры в первом.

      0
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      Рейтинг: +129

      cska59 18 февраля 2017, 12:06

      Они же звёзды,подающие надежды.

      1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > cska59 19 февраля 2017, 02:17

      падующие звёзды

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 18 февраля 2017, 04:51

      Неужели они довольны своей игрой?--Они оценивают свою игру по высказываниям таких как вы Гена, которые всегда ими восхищаются, б Благодаря таким как ты -.....лизам.они в составе Зенита и сборной , а сам Зенит в ПЛ

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      Рейтинг: +71

      ЯРБОЛ 17 февраля 2017, 22:05

      В Зените должно быть два состава -для лиги и для чемпионата. Кокорин - Шатов и Дзюба на игру с Оренбургом и командами с 13 по 15 строчку. А на Европе должны играть те кто готов.

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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > ЯРБОЛ 18 февраля 2017, 04:52

      Тогда мы не увидим игр Зенита в Евротурнирах

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      Рейтинг: +147

      Georg 07 rus 17 февраля 2017, 19:22

      на таких контрактах!!!за что такие бабки платят????отчисляют кому то

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      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 17 февраля 2017, 18:37

      Мяч как от деревянных отскакивал

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      Рейтинг: +2283

      Бриг 17 февраля 2017, 18:35

      Шатов играет точно так же как осенью с травмой. Без Халка он не может, но и в Китай не позовут.

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      Рейтинг: +2283

      Бриг 17 февраля 2017, 18:33

      Кокорин становится как Билялетдинов.

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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 17 февраля 2017, 18:12

      Эта какашка уже всех задолбала, понтов много, а результата 0. В зеньке усадить его на скамейку, а к сборной вообще не подпускать.

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