Орлов: «Шатов и Кокорин вообще себя уважают? Еще одна такая игра – и конец основному составу»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился наблюдениями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы между «Андерлехтом» и «Зенитом» (2:0). Орлов остался недоволен тем, как сыграли в этой встрече игроки сине-бело-голубых Олег Шатов и Александр Кокорин.

– Ну что это за игра Шатова и Кокорина? Они за 90 минут ни разу не попытались пройти к воротам, – возмутился Орлов. – Ни разу, понимаете? Все их пасы – только поперек и назад. Ну что это такое?

– Допускаете, что Мистер отправит Кокорина в запас?

– Ну конечно! Почему нет? Еще одна такая игра – и конец основному составу. А что, прикажете, с ними делать? Шатов и Кокорин – они что, новички?! На таких контрактах сидят игроки сборной России, а так играют! Где ответственность? Неужели они довольны своей игрой? Они должны выходить на поле и разрывать соперника. Разрывать! Но мы этого не увидели. Они вообще себя уважают?

Напомним, что ответный матч «Зенит» – «Андерлехт» пройдет 23 февраля в Санкт-Петербурге.