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  • Орлов: «Шатов и Кокорин вообще себя уважают? Еще одна такая игра – и конец основному составу»

Орлов: «Шатов и Кокорин вообще себя уважают? Еще одна такая игра – и конец основному составу»

17 февраля 2017, 14:33
54

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился наблюдениями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы между «Андерлехтом» и «Зенитом» (2:0). Орлов остался недоволен тем, как сыграли в этой встрече игроки сине-бело-голубых Олег Шатов и Александр Кокорин.

– Ну что это за игра Шатова и Кокорина? Они за 90 минут ни разу не попытались пройти к воротам, – возмутился Орлов. – Ни разу, понимаете? Все их пасы – только поперек и назад. Ну что это такое?

– Допускаете, что Мистер отправит Кокорина в запас?

– Ну конечно! Почему нет? Еще одна такая игра – и конец основному составу. А что, прикажете, с ними делать? Шатов и Кокорин – они что, новички?! На таких контрактах сидят игроки сборной России, а так играют! Где ответственность? Неужели они довольны своей игрой? Они должны выходить на поле и разрывать соперника. Разрывать! Но мы этого не увидели. Они вообще себя уважают?

Напомним, что ответный матч «Зенит» – «Андерлехт» пройдет 23 февраля в Санкт-Петербурге.

Источник: «Матч ТВ»
Лига Европы Зенит Андерлехт Кокорин Александр Шатов Олег Орлов Геннадий
Комментарии (54)
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alexidj
1487332307
не думал что когда то соглашусь с мнением Орлова)) тот случай)
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and4ever86
1487332356
Сейчас бы весь день днище обсуждать.
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АлёшкА91
1487332784
О,Геннадий, тут люди уже заскучали без ваших обсуждений! Не удивлюсь если зенит не займет даже второе место в этом сезоне, пропустив ЦСКА или Краснодар. Привет игрочишке от трениришки !!!)))
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GM
1487332863
Три игры подряд российских команд дают представление, кто как подготовился к серьезным играм. Зенит был самым бестолковым. Особенно, если сравнивать с Ростовом.
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Nesterenko
1487333048
Претензии должны быть и к игрочишке, капитан должен всех настраивать, а не анекдоты травить на тренировках.
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aguila_real
1487334139
вчера на весь Зенит кроме Лодыгина и Данни противно смотреть было, позорище, конечно и полное разочарование(
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tambovchanin
1487334729
вместо кокашкина надо было молло заявлять что делает деревянныю дзю в нападении непонятно(посмотрев все три матча вчера болея за зенит но так противно было на них смотреть никакой самоотдачи контракты на миллионы ответный матч все расставит на свои места но что то верится с трудом на выход
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spartach n1
1487336950
Пора весь зенит на свалку отправлять вместе с орловым !
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vladimir-7
1487337241
А зачем им кого-то разрывать, деньги хорошие платят и так.
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4agaaa
1487340760
Как по мне, видел одного футболиста в составе зенита! Лодыгин, это твоя лучшая игра!!! Браво!!! А этих двух зажравшихся "звёзд" в зенит2
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