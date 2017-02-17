Ибрагимович назвал себя футбольным Индианой Джонсом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович признался, что хочет выиграть трофей с «красными дьяволами». 35-летний швед отметил, что побеждал во всех клубах, в которых выступал.

«Каждый завоеванный для меня трофей – это нечто невероятное. Буду счастлив, если выиграю что-то и с «Манчестер Юнайтед». Люди знают, что я играл во многих клубах, в которых всегда выкладывался на полную. Я побеждал везде, куда бы не пришел. Я как Индиана Джонс», – сказал форвард.

Напомним, ранее Ибрагимович оформил хет-трик в ворота «Сент-Этьена». В нынешнем розыгрыше АПЛ он забил 15 голов в 24 матчах.