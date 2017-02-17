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    Ибрагимович назвал себя футбольным Индианой Джонсом

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович признался, что хочет выиграть трофей с «красными дьяволами». 35-летний швед отметил, что побеждал во всех клубах, в которых выступал.

    «Каждый завоеванный для меня трофей – это нечто невероятное. Буду счастлив, если выиграю что-то и с «Манчестер Юнайтед». Люди знают, что я играл во многих клубах, в которых всегда выкладывался на полную. Я побеждал везде, куда бы не пришел. Я как Индиана Джонс», – сказал форвард.

    Напомним, ранее Ибрагимович оформил хет-трик в ворота «Сент-Этьена». В нынешнем розыгрыше АПЛ он забил 15 голов в 24 матчах.

    Источник: Skysports

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    17.02.2017 13:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 18 февраля 2017, 14:21

      Я-ЗЛАТАН!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 17 февраля 2017, 16:12

      Ибра Кадабра Ли Кантона Джонс его еще не полное имя)))а похож он конечно больше на Мюнхгаузена!))

      0
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      Рейтинг: +147

      aguila_real 17 февраля 2017, 15:23

      имеет право, один из лучших футболистов 21 века все-таки.

      4
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 17 февраля 2017, 15:06

      Хотя бы тот же кубок Лиги)

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 17 февраля 2017, 14:00

      Индиана-похож.

      0
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