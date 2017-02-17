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    Моуринью разделил матч с «Сент-Этьеном» на два отрезка

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью остался доволен результатом первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Сент-Этьена» (3:0), хотя сама игра вызвала у него некоторые вопросы.

    «Нам явно не хватало концентрации в первом тайме. Это приводило к грубым ошибкам в обороне, мы медленно начинали атаки, нам не хватало движения. Повезло, что по итогам первого тайма мы вели в счете.

    Во второй половине встречи картина изменилась, мы стали действовать быстрее. Играли не идеально, но лучше, чем в первом тайме. Мы добились хорошего результата, но борьба еще не окончена», – сказал Моуринью после финального свистка.

    Ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы «Сент-Этьен» – «Манчестер Юнайтед» состоится 23 февраля.

    Источник: BBC

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    17.02.2017 07:36
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