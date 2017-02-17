Скоулз за покупку «Манчестер Юнайтед» Гризманна

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз посоветовал руководству клуба серьезно рассмотреть вариант приобретения нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна.

«В «Манчестер Юнайтед» всегда существует давление. Это обусловлено тем, что необходимо выигрывать чемпионат Англии и Лигу чемпионов.

Если приобретение Гризманна является осуществимым, то почему бы не сделать это? И прежде всего принимая во внимание то обстоятельство, что наши молодые игроки не показывают такого уровня игры», – приводит слова Скоулза So Foot.

Напомним, Гризманн рассматривает вариант смены клуба по окончании текущего сезона.