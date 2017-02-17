Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Скоулз за покупку «Манчестер Юнайтед» Гризманна

    Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз посоветовал руководству клуба серьезно рассмотреть вариант приобретения нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна.

    «В «Манчестер Юнайтед» всегда существует давление. Это обусловлено тем, что необходимо выигрывать чемпионат Англии и Лигу чемпионов.

    Если приобретение Гризманна является осуществимым, то почему бы не сделать это? И прежде всего принимая во внимание то обстоятельство, что наши молодые игроки не показывают такого уровня игры», – приводит слова Скоулза So Foot.

    Напомним, Гризманн рассматривает вариант смены клуба по окончании текущего сезона.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.02.2017 07:13
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +27

      Aidosinho 17 февраля 2017, 07:21

      Скоулз плохого не пожелает. А если что не так, как бахнет по воротам с середины поля)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11