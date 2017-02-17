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    Луческу признал, что «Андерлехт» заслужил победу над «Зенитом»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итоги матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (0:2). По словам специалиста, хозяева быстрее адаптировались к не самому лучшему полю.

    «Хозяева заслужили сегодняшнюю победу. Они быстрее адаптировались к тяжелому полю, были быстрее нас в разных эпизодах. К сожалению, мы не отошли после ошибки в первом тайме, хотя создали много моментов и могли забить», – сказал Луческу.

    Ответная встреча состоится 23 февраля в Санкт-Петербурге.

    Источник: «Матч ТВ»

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    17.02.2017 01:35
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 17 февраля 2017, 15:51

      Да ладно,вам!2 мяча можно в СПБ отоварить,а при желании и 3!Одно дело настрой команды,а его пока просто нет...вчера кошмарно смотрелись,дома класс покажется.

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      Рейтинг: +1994

      Pourport > Ardenn 18 февраля 2017, 14:02

      Я не помню с кем СПБ играл еще сезона два назад,вот с таким счетом они проиграли в гостях,а в Питере размочили.
      Важно понимать что многим перерыв не идет на пользы+надо ввести и наиграть новичков.
      Я все равно верю в П Зенита дома,не смотря на то,что фанат московского Динамо.Я всё.

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 17 февраля 2017, 11:21

      Ну вот и достаточно средненький европейский турнир, да еще и на столь ранней стадии, все расставил по своим местам))) Это вам не чемпионат мудка, где ваш земляк может дирижировать судьями в вашу пользу

      0
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 17 февраля 2017, 11:04

      КОКОША!!! Лучшее ДЕРЕВО !!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 17 февраля 2017, 10:59

      Мудашвили....,или Мудададзе.....Вот кого надо было в нападение прикупить до кучи.

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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 17 февраля 2017, 10:22

      Ни чего страшного. Просто решили сосредаточиться на чемпионате России.
      Как говорил Орлов: это начало сезона, еще много игр впереди!!!

      0
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 17 февраля 2017, 10:10

      Вопросы к главному тренеру и игрокам- зная,что бельгийская команда опытная ,крепкая и на ходу , за ПОЛТОРА МЕСЯЦА ПОДГОТОВКИ ТАК И НЕ ПОДГОТОВИЛИСЬ? Тогда пусть ответят честно-сколько времени им для этого нужно?

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      Рейтинг: +11234

      alp 17 февраля 2017, 10:06

      раскудахтались... во-первых, еще не все потеряно, а во-вторых, даже если вылетим, то, как говорил волера, сосредоточимся на чемпионате ;-)

      0
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 17 февраля 2017, 10:01

      Смотрел Краснодар, смотрел Ростов, парни молодцы, вышли с огнем в глазах и доказали что у них были сборы.
      А Зенит походу не 23 должен играть, а 8 марта, это их день....

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      Рейтинг: +11277

      "supermax" 17 февраля 2017, 09:30

      попробуйте кокорину с шлюбой зарплаты повысить...раза в три...должно сработать на некоторое время

      -1
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 17 февраля 2017, 09:07

      Дзюбиньо!!!

      0
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