Луческу признал, что «Андерлехт» заслужил победу над «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итоги матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (0:2). По словам специалиста, хозяева быстрее адаптировались к не самому лучшему полю.

«Хозяева заслужили сегодняшнюю победу. Они быстрее адаптировались к тяжелому полю, были быстрее нас в разных эпизодах. К сожалению, мы не отошли после ошибки в первом тайме, хотя создали много моментов и могли забить», – сказал Луческу.

Ответная встреча состоится 23 февраля в Санкт-Петербурге.