Луческу признал, что «Андерлехт» заслужил победу над «Зенитом»

Да ладно,вам!2 мяча можно в СПБ отоварить,а при желании и 3!Одно дело настрой команды,а его пока просто нет...вчера кошмарно смотрелись,дома класс покажется.
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итоги матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (0:2). По словам специалиста, хозяева быстрее адаптировались к не самому лучшему полю.
«Хозяева заслужили сегодняшнюю победу. Они быстрее адаптировались к тяжелому полю, были быстрее нас в разных эпизодах. К сожалению, мы не отошли после ошибки в первом тайме, хотя создали много моментов и могли забить», – сказал Луческу.
Ответная встреча состоится 23 февраля в Санкт-Петербурге.