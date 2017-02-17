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  • Луческу признал, что «Андерлехт» заслужил победу над «Зенитом»

Луческу признал, что «Андерлехт» заслужил победу над «Зенитом»

17 февраля 2017, 01:35
42

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итоги матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (0:2). По словам специалиста, хозяева быстрее адаптировались к не самому лучшему полю.

«Хозяева заслужили сегодняшнюю победу. Они быстрее адаптировались к тяжелому полю, были быстрее нас в разных эпизодах. К сожалению, мы не отошли после ошибки в первом тайме, хотя создали много моментов и могли забить», – сказал Луческу.

Ответная встреча состоится 23 февраля в Санкт-Петербурге.

Источник: «Матч ТВ»
Лига Европы Зенит Андерлехт Луческу Мирча
Комментарии (42)
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azar80
1487303747
Андерлехт красавцы с бомжами так и надо играть, хотелось бы услышать комментарии игры от Шлюбы, как ему дико мешали использовать свои моменты, но он наверное в повязке запутался - капитанишка
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turist82
1487304942
Бомжеклуп сыграл в свою силу...Так думаю
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rubinovyi2
1487306319
Че та судей не упомянул и встречный ветер?)
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MURAD F. A.
1487306823
таким составом так играть, должно быть стыдно
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Lenin26
1487306919
Вся игра в плоть до выхода Данни сплошной позор, эта огромная недоработка тренера,ни тактики (если и была я её не видел),неправильный состав на игру, да и мяч принять нормально не могли вечно как от деревяшек отскакивал, не говоря уже о передачах небрежных,Иванович вообще удивил своими прострелами в штрафную, как по жопе ладошкой, честно не ожидал!
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gencha19
1487308354
чёт вонючки питерской не видать
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Kurp
1487309756
Позорная игра, просто стыдно за такую команду, с таким огромным бюджетом и с такой административной поддержкой.
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RedWhiteFans2
1487309941
Надо было Дзюбе им анекдоты рассказывать по ходу игры. У него лучше получается трепаться чем играть.
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SPACE TRUCKIN
1487310907
На фоне игры Краснодара и Ростова,Зенит выглядел блёкло.Без супервливаний можно ИГРАТЬ и выигрывать.Поле им помешало...в Ростове оно похоже не лучше было.Иванович мутное приобретение-может разыграется ещё конечно.Даж выделить некого,кроме Лодыгина.Надежда на ответный матч опять
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lysenkoff
1487314865
Смотрел Краснодар, смотрел Ростов, парни молодцы, вышли с огнем в глазах и доказали что у них были сборы. А Зенит походу не 23 должен играть, а 8 марта, это их день....
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