Дик Адвокат: «Дома мы играем лучше. Все знают, что там мы побеждаем»

Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат прокомментировал поражение своей команды от «Краснодара» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (0:1).

– Вы сказали на предыдущей пресс-конференции, что для вас Лига Европы важнее, чем победа в чемпионате Турции?

– Вы, журналисты, сами решите для себя, что вам важнее – победа в чемпионате или в Лиге Европы. Меня спросили, что бы я предпочел из этих двух трофеев. Естественно, победу в Лиге Европы. Вот и все, что я сказал. Но, понятно, нельзя быть успешным и там, и там.

– Тогда почему была такая игра, если Лига Европы для вас важна?

– Потому что игра была в гостях. «Краснодар» – сильная команда, и стены играют за них. Но мы дома играем лучше, и все знают, что там мы побеждаем. Во-вторых, не все игроки находятся в хорошей форме, потому нам надо наладить качество игры и сыграть в полную силу в ответном матче, – сказал Адвокат.

Ответная встреча пройдет 22-го февраля в Стамбуле.