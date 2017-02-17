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    Дик Адвокат: «Дома мы играем лучше. Все знают, что там мы побеждаем»

    Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат прокомментировал поражение своей команды от «Краснодара» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (0:1).

    – Вы сказали на предыдущей пресс-конференции, что для вас Лига Европы важнее, чем победа в чемпионате Турции?

    – Вы, журналисты, сами решите для себя, что вам важнее – победа в чемпионате или в Лиге Европы. Меня спросили, что бы я предпочел из этих двух трофеев. Естественно, победу в Лиге Европы. Вот и все, что я сказал. Но, понятно, нельзя быть успешным и там, и там.

    – Тогда почему была такая игра, если Лига Европы для вас важна?

    – Потому что игра была в гостях. «Краснодар» – сильная команда, и стены играют за них. Но мы дома играем лучше, и все знают, что там мы побеждаем. Во-вторых, не все игроки находятся в хорошей форме, потому нам надо наладить качество игры и сыграть в полную силу в ответном матче, – сказал Адвокат.

    Ответная встреча пройдет 22-го февраля в Стамбуле.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.02.2017 00:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 17 февраля 2017, 10:30

      "Ответная встреча пройдет 22-го февраля в Стамбуле.

      Источник: «Спорт-Экспресс» Вы доверяете этому источнику? " Как можно доверять этому источнику ??? «Спорт-Экспресс» перенёс игру на 22 февраля ...

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