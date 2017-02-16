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    Крицюк ждал более сильной игры от «Фенербахче»

    Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк поделился мнением о матче плей-офф Лиги Европы против «Фенербахче» (1:0). Вратарь признался, что ждал более сильной игры от соперников.

    – У моих ворот не было много суперопасных моментов. В первом тайме мы владели преимуществом, в принципе, как и всю игру. Во втором тайме уже «Фенербахче» надо было отыгрываться, и мы в каких-то эпизодах отдавали инициативу. Но парни молодцы. Видно было, что у «Фенербахче» день не задался.

    – Как новички вписались в команду?

    – Время покажет. Тренировки – это одно, другое дело матчи. У нас еще полсезона впереди.

    – Как оцените игру «Краснодара»?

    – Конечно, доволен игрой. Правда, я ожидал от «Фенербахче» более сильной игры. У них были элементарные ошибки, что-то не пошло. И на фоне такой игры «Краснодар» смотрелся довольно хорошо. Посмотрим, когда будет более серьезное сопротивление. Надеемся, что будем так же уверенно выглядеть.

    – Ван Перси не боитесь?

    – А зачем бояться? Все мы люди.

    – Счет 1:0 увеличивает шансы «Краснодара» на победу в Турции или нет?

    – Знаете, один гол – и будет уже 1:1. Конечно, для нас было бы лучше, если бы мы забили второй мяч. В ответной игре нам надо очень надежно сыграть сзади и постараться забить голы, чтобы до конца матча не было напряжения. Иначе любой гол приведет к тому, что надо будет начинать все заново.

    Ответная встреча состоится 22 февраля в Турции.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.02.2017 23:12
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