Адвокат заявил, что «Краснодар» его ничем не удивил

Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат подвел итоги матча 1/16 Лиги Европы против «Краснодара» (0:1). По словам специалиста, российский клуб его ничем не удивил.

– Меня не устраивает счет 1:0 перед ответным матчем. В первом тайме «Краснодар» играл лучше нас, у них были голевые моменты, они забили гол. Мы играли хуже, потому что не все футболисты вошли в игру. Во втором тайме мы наладили свои действия, но нам не везло и не получилось реализовать те моменты, которые мы создавали. В целом, счетом не доволен, но добиться победы на чужом поле, тем более у «Краснодара», достаточно тяжело.

– Удивил ли вас чем-то «Краснодар»?

– Нет, не удивил. На самом деле, мы пристально за ними наблюдали, особенно в Испании на сборах. Мы знали, как они играют в чемпионате и в Лиге Европы, у них крепкая команда, прекрасный стадион, в частности, здесь был обыгран «Зенит». Что касается нас, то нам нужно наладить качество игры наших футболистов перед ответным матчем.

Ответная встреча состоится в Турции 22 февраля.