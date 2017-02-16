Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Адвокат заявил, что «Краснодар» его ничем не удивил

    Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат подвел итоги матча 1/16 Лиги Европы против «Краснодара» (0:1). По словам специалиста, российский клуб его ничем не удивил.

    – Меня не устраивает счет 1:0 перед ответным матчем. В первом тайме «Краснодар» играл лучше нас, у них были голевые моменты, они забили гол. Мы играли хуже, потому что не все футболисты вошли в игру. Во втором тайме мы наладили свои действия, но нам не везло и не получилось реализовать те моменты, которые мы создавали. В целом, счетом не доволен, но добиться победы на чужом поле, тем более у «Краснодара», достаточно тяжело.

    – Удивил ли вас чем-то «Краснодар»?

    – Нет, не удивил. На самом деле, мы пристально за ними наблюдали, особенно в Испании на сборах. Мы знали, как они играют в чемпионате и в Лиге Европы, у них крепкая команда, прекрасный стадион, в частности, здесь был обыгран «Зенит». Что касается нас, то нам нужно наладить качество игры наших футболистов перед ответным матчем.

    Ответная встреча состоится в Турции 22 февраля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.02.2017 22:09
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 16 февраля 2017, 23:05

      Краснодар не удивил,а Фенербахче что обрадовал?Мягко стелит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 16 февраля 2017, 22:42

      Кранты коровам.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11