Лига Европы. «Краснодар» с минимальным счетом победил «Фенербахче»

В рамках первой встречи 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» на своем поле оказался сильнее «Фенербахче». Единственный гол в матче забил полузащитник «быков» Виктор Клаэссон на четвертой минуте игры. Отметим, швед забил дебютный гол в дебютной игре за российскую команду.

Ответная встреча пройдет 22 февраля в Турции.

Лига Европы. 1/16 финала, первый матч

Краснодар (Россия) – Фенербахче (Турция) – 1:0 (1:0) Текстовая трансляция матча

Гол: 1:0 – Клаэссон, 4.

Краснодар: Крицюк, Рамирес, Налдо, Мартынович, Калешин, Подберезкин (Перейра, 70), Каборе, Газинский, Клаэссон, Смолов, Вандерсон (Лаборде, 65).

Фенербахче: Демирель, Калдырым, Кьяер, Нойштедтер, Озбайраклы, Топал, Потук, Соуза, Ленс, Сов (Туфан, 72), Эменике (Фернандао, 72).

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