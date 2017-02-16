Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лига Европы. «Краснодар» с минимальным счетом победил «Фенербахче»

    В рамках первой встречи 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» на своем поле оказался сильнее «Фенербахче». Единственный гол в матче забил полузащитник «быков» Виктор Клаэссон на четвертой минуте игры. Отметим, швед забил дебютный гол в дебютной игре за российскую команду.

    Ответная встреча пройдет 22 февраля в Турции.

    Лига Европы. 1/16 финала, первый матч

    Краснодар (Россия) – Фенербахче (Турция) – 1:0 (1:0) Текстовая трансляция матча

    Гол: 1:0 – Клаэссон, 4.

    Краснодар: Крицюк, Рамирес, Налдо, Мартынович, Калешин, Подберезкин (Перейра, 70), Каборе, Газинский, Клаэссон, Смолов, Вандерсон (Лаборде, 65).

    Фенербахче: Демирель, Калдырым, Кьяер, Нойштедтер, Озбайраклы, Топал, Потук, Соуза, Ленс, Сов (Туфан, 72), Эменике (Фернандао, 72).

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.02.2017 20:48
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11234

      alp 16 февраля 2017, 23:15

      очень скользкий счет, блин. честно говоря, я думал Краснодар обыграет фанеру круче.... 1 мячик это немного.. хотя.. играли неплохо..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 16 февраля 2017, 22:56

      Браво быки!!!Хорошая игра и счёт неплохой!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 16 февраля 2017, 22:44

      В Стамбуле Ван Перси придэ, три штуки заипэ!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > paracetamol 16 февраля 2017, 22:56

      помечтэ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +592

      spaike 16 февраля 2017, 21:54

      Краснодар и его болельщиков с победой!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > spaike 16 февраля 2017, 22:00

      И Вам победы сегодня! Ростову добить Спарту!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2306

      4agaaa 16 февраля 2017, 21:31

      Спасибо ребята! С победой!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 16 февраля 2017, 21:26

      С Победой Краснодарцы!!!Хорошая игра на великолепном стадионе!!!Теперь болею за Ростов,,,,

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 16 февраля 2017, 21:07

      С победой!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 16 февраля 2017, 21:06

      МОЛОДЦЫ!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1168

      Argon 16 февраля 2017, 21:04

      Хорошо бегали, но перед выездом в Турцию задела в один мяч маловато. Развязка впереди.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +361

      Динияр Билялетдинов 16 февраля 2017, 21:01

      маловато одного мяча)но все таки верю в быков.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11