Ибрагимович хочет закончить карьеру в «Наполи»

Представляющий интересы форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича агент Мино Райола сообщил, что его клиент хочет завершить карьеру игрока в рядах итальянского «Наполи».

«Почему именно «Наполи»? Как признался Златан, потому что менталитет и дух самого Неаполя очень ему близок. Но пока никаких контактов с клубом не было», – подчеркнул Райола.

Напомним, действующее соглашение Ибрагимовича с «Манчестер Юнайтед» истекает грядущим летом. В нынешнем сезоне швед провел за «красных дьяволов» в АПЛ 24 матча, в которых записал на свой счет 15 голов и три результативные передачи.