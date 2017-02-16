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    Ибрагимович хочет закончить карьеру в «Наполи»

    Представляющий интересы форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича агент Мино Райола сообщил, что его клиент хочет завершить карьеру игрока в рядах итальянского «Наполи».

    «Почему именно «Наполи»? Как признался Златан, потому что менталитет и дух самого Неаполя очень ему близок. Но пока никаких контактов с клубом не было», – подчеркнул Райола.

    Напомним, действующее соглашение Ибрагимовича с «Манчестер Юнайтед» истекает грядущим летом. В нынешнем сезоне швед провел за «красных дьяволов» в АПЛ 24 матча, в которых записал на свой счет 15 голов и три результативные передачи.

    Источник: Goal.com

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    16.02.2017 14:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +46

      vovinzone 16 февраля 2017, 16:39

      Всё просто. Каждый переход это агентские комиссионные, а в случае со Златаном не малые, да и футболистам самим хорошие подъемные платят вот и скачет

      0
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      Рейтинг: +120

      agil 16 февраля 2017, 15:57

      ИБРА может в ЛОКОМОТИВ???? ты в сорок лет будешь по 25 мячей в рфпл ложить всяким свиням и коням....

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      Рейтинг: +65

      DirtyEastL 16 февраля 2017, 15:53

      Чего скрывать - Ибра захотел своей семье протекцию Коморры до конца жизни))

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 16 февраля 2017, 15:10

      Интересное решение Мино Райола я так понимаю это его решение а не Златона только вот у Напали кто нибудь спросил.

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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 16 февраля 2017, 14:52

      Дождемся комментариев от Златана. Если Златан захочет то Наполи закончит карьеру в Златане!!!

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      Рейтинг: +352

      mauxa 16 февраля 2017, 14:30

      Ибра уже говорил, что закончит карьеру в родном Мальмё!!!

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