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    Хамес передумал уходить из «Реала»

    Полузащитник «Реала» Хамес Родригес признался, что уже не думает об уходе из мадридского клуба, так как стал получать больше шансов проявить себя на поле.

    «Я долго думал об этой ситуации. «Реал» – великий клуб, в котором мне всегда хотелось играть. У каждого футболиста в карьере бывают удачные и неудачные периоды, но я понял, что хочу играть в «Реале» много лет.

    Любой игрок всегда хочет выходить на поле, играть. Сейчас, когда у меня больше игровой практики, все начинает меняться», – сказал Родригес.

    В текущем сезоне Хамес провел 10 матчей в составе «Реала», отметившись забитым голом и тремя результативными передачами.

    Источник: Marca

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    16.02.2017 07:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 17 февраля 2017, 16:31

      Ну пока Бэйла нет передумал, а как на скамеечку усядется...

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    • ...
      Рейтинг: +8

      500/\500 16 февраля 2017, 22:50

      Как чемпионаты закончится опять за своё, ухожу......

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