Хамес передумал уходить из «Реала»

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес признался, что уже не думает об уходе из мадридского клуба, так как стал получать больше шансов проявить себя на поле.

«Я долго думал об этой ситуации. «Реал» – великий клуб, в котором мне всегда хотелось играть. У каждого футболиста в карьере бывают удачные и неудачные периоды, но я понял, что хочу играть в «Реале» много лет.

Любой игрок всегда хочет выходить на поле, играть. Сейчас, когда у меня больше игровой практики, все начинает меняться», – сказал Родригес.

В текущем сезоне Хамес провел 10 матчей в составе «Реала», отметившись забитым голом и тремя результативными передачами.