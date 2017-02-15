Совладелец «Вест Хэма» — о трансфере Пайета: «Жалею только о том, что мы продали его так дешево»

Совладелец лондонского «Вест Хэма» Дэвид Голд признался, что в ситуации с уходом Димитри Пайета жалеет только о цене, за которую футболист был продан в «Марсель».

«Жалею только о том, что мы продали его так дешево. Нам заплатили 25 миллионов фунтов, хотя он стоит больше. На открытом рынке за него, наверное, заплатили бы порядка 35-ти миллионов. Подозреваю, болельщики чувствуют себя обманутыми из-за заниженной цены. Игрок настаивал на переходе в «Марсель», то есть в переговорах с нами участвовал только один клуб. Отсюда и 25 миллионов вместо возможных 35-ти», — сказал предприниматель.

С момента возвращения на родину Пайет сыграл в трех матчах чемпионата Франции, в которых забил один гол.