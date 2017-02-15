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    Бускетс рассчитывает перевернуть ход противостояния с «ПСЖ» в ответном матче

    Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс признал, что в прошедшем матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» выглядел гораздо лучше каталонцев.

    «ПСЖ» был лучше в этом матче. Результат говорит сам за себя, но это футбол. И дело здесь не в настрое. Соперник больше прессинговал, лучше сыграл в плане тактики и выполнил свой план на игру. Конечно, мы не ожидали, что все так получится, но такое случается.

    Мы рассчитываем перевернуть ход противостояния, по крайней мере попытаемся это сделать. Но мы все понимаем, что это будет очень сложно», – сказал Бускетс.

    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Барселона» закончился со счетом 4:0. Ответная встреча состоится 8 марта.

    Источник: Marca

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    15.02.2017 09:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 16 февраля 2017, 00:28

      Все может быть это футбол ! Вторая игра покажет.

      0
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      Рейтинг: +8

      500/\500 15 февраля 2017, 19:12

      ага размечтался

      0
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    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 15 февраля 2017, 13:12

      Если РУКОВОДСТВО БАРСЫ НЕ СМЕНИТСЯ! НЕ ОДУМАЮТСЯ, НЕ ПОСЧИТАЮТ 180 МИЛЛИОНОВ, СПУЩЕННЫЕ НА МАТЬЕ, ВЕРМАЛЕНА, ДИНЯ, ДУГЛАСА, СУАРЕСА (Дениску), ГОМЕША, АЛЬКАСЕРА И ВИДАЛЯ!
      Ни хрена не получится. Я не верю, что все руководство - безмозглые олигофрены. Значит - ответ один - пилят бабки клуба с продавцами этих... "игроков".

      -1
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 15 февраля 2017, 12:15

      СДЕЛАТЬ НЕВОЗМОЖНОЕ ОЧЕНЬ СЛОЖНО!!!!ЕСЛИ БУДУТ ИГРАТЬ ТАКЖЕ ТО УДАЧЕ НЕ ВЕДАТЬ!!!!ВЫИГРАТЬ У ПСЖ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ НЕВОЗМОЖНО!!!!МОЖНО ЛИШЬ СЛИТЬ ВОДУ!!!

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