Бускетс рассчитывает перевернуть ход противостояния с «ПСЖ» в ответном матче

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс признал, что в прошедшем матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» выглядел гораздо лучше каталонцев.

«ПСЖ» был лучше в этом матче. Результат говорит сам за себя, но это футбол. И дело здесь не в настрое. Соперник больше прессинговал, лучше сыграл в плане тактики и выполнил свой план на игру. Конечно, мы не ожидали, что все так получится, но такое случается.

Мы рассчитываем перевернуть ход противостояния, по крайней мере попытаемся это сделать. Но мы все понимаем, что это будет очень сложно», – сказал Бускетс.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Барселона» закончился со счетом 4:0. Ответная встреча состоится 8 марта.