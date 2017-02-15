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  • Бускетс рассчитывает перевернуть ход противостояния с «ПСЖ» в ответном матче

Бускетс рассчитывает перевернуть ход противостояния с «ПСЖ» в ответном матче

15 февраля 2017, 09:44
4

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс признал, что в прошедшем матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» выглядел гораздо лучше каталонцев.

«ПСЖ» был лучше в этом матче. Результат говорит сам за себя, но это футбол. И дело здесь не в настрое. Соперник больше прессинговал, лучше сыграл в плане тактики и выполнил свой план на игру. Конечно, мы не ожидали, что все так получится, но такое случается.

Мы рассчитываем перевернуть ход противостояния, по крайней мере попытаемся это сделать. Но мы все понимаем, что это будет очень сложно», – сказал Бускетс.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Барселона» закончился со счетом 4:0. Ответная встреча состоится 8 марта.

Источник: Marca
Лига чемпионов ПСЖ Барселона Бускетс Серхио
Комментарии (4)
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RUPRICHT
1487150147
СДЕЛАТЬ НЕВОЗМОЖНОЕ ОЧЕНЬ СЛОЖНО!!!!ЕСЛИ БУДУТ ИГРАТЬ ТАКЖЕ ТО УДАЧЕ НЕ ВЕДАТЬ!!!!ВЫИГРАТЬ У ПСЖ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ НЕВОЗМОЖНО!!!!МОЖНО ЛИШЬ СЛИТЬ ВОДУ!!!
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Protosser
1487153523
Если РУКОВОДСТВО БАРСЫ НЕ СМЕНИТСЯ! НЕ ОДУМАЮТСЯ, НЕ ПОСЧИТАЮТ 180 МИЛЛИОНОВ, СПУЩЕННЫЕ НА МАТЬЕ, ВЕРМАЛЕНА, ДИНЯ, ДУГЛАСА, СУАРЕСА (Дениску), ГОМЕША, АЛЬКАСЕРА И ВИДАЛЯ! Ни хрена не получится. Я не верю, что все руководство - безмозглые олигофрены. Значит - ответ один - пилят бабки клуба с продавцами этих... "игроков".
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500/\500
1487175122
ага размечтался
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XaXatyn
1487194094
Все может быть это футбол ! Вторая игра покажет.
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