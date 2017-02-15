Кавани: «У победы над «Барселоной» особый вкус»

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани поделился впечатлениями от победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Напомним, парижский клуб разгромил соперника со счетом 4:0, а сам уругваец в свой день рождения отметился забитым мячом.

«За время моего нахождения в «ПСЖ» случалось много ярких матчей, но у этой победы особый вкус, ведь она добыта в мой день рождения. Все проделали отличную работу и очень счастливы, но уже завтра мы начнем готовиться к новой игре. При этом сейчас мы не думаем об ответной встрече с «Барселоной», – сказал Кавани.

В нынешнем сезоне Кавани провел за «ПСЖ» в Лиге чемпионов семь матчей, в которых забил семь голов и сделал одну результативную передачу.

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