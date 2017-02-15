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    Энрике: «ПСЖ» превзошел «Барселону» абсолютно во всем»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике высказался по поводу разгромного поражения сине-гранатовых от «ПСЖ» (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Это просто катастрофа. «ПСЖ» превзошел нас абсолютно во всем. Счет на табло – реальное отражение происходившего сегодня на поле.

    Всю ответственность за результат я беру на себя. Стоит винить не игроков, а только меня. Ведь они же побеждали во многих других матчах. Мы перешли со схемы 4-3-3 на 4-2-3-1, чтобы Месси мог как можно больше получать мяч, однако все вышло так, как вышло.

    Не скажу, что «ПСЖ» смог чем-то сильно удивить «Барселону». У них в составе классные игроки, такие, как Ди Мария, а еще хорошая скамейка. Парижская команда продемонстрировала высокий уровень игры и большое желание выиграть», – сказал Энрике Marca.

    «Китай – не мой случай». Как Ди Мария выбрал футбол и порвал «Барселону»

    Источник: Marca

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    15.02.2017 02:14
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 15 февраля 2017, 21:21

      С такой игрой ПСЖ и до финала дойдёт....... ,а Барса теперь за борт в ЛЧ

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 15 февраля 2017, 15:05

      Ты-то берешь на себя ответственность..
      А руководство возьмет? Скажут: "Мы успешно пилим деньги клуба, а топ-игроков не будем покупать, потому что от них - сложно отломить кусок себе в карман. Поэтому мы продолжим покупать Гомешев-Алькасеров по 30 млн"?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 15 февраля 2017, 10:42

      Да, средняя линия - дрефит....

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 15 февраля 2017, 09:14

      Этот тренеришка явно не для Барсы.

      2
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 15 февраля 2017, 09:00

      в Барсе полузащиту пора менять под корень нах, нужны игрочеллы-
      пахари

      1
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 15 февраля 2017, 08:36

      Надо в трансферное окно усиливаться!, а не сиси мять. МСН - это хорошо, но чтоб у Барсы не было скамейки, нонсенс.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -186

      Protosser > Lexa_Lexa 15 февраля 2017, 14:34

      Скамейка - как раз есть.. накупили летом всяких Гомешов, Алькасеров и прочих на 130 млн.

      А вот ТОПА В СРЕДНЕЮЮ линию - так и не взяли.. вот и "играет" в ЛЧ Гомеш...

      -1
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 15 февраля 2017, 08:33

      Классный матч!!!

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 15 февраля 2017, 02:21

      Пора гнать Энрике

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