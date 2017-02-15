Энрике: «ПСЖ» превзошел «Барселону» абсолютно во всем»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике высказался по поводу разгромного поражения сине-гранатовых от «ПСЖ» (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это просто катастрофа. «ПСЖ» превзошел нас абсолютно во всем. Счет на табло – реальное отражение происходившего сегодня на поле.

Всю ответственность за результат я беру на себя. Стоит винить не игроков, а только меня. Ведь они же побеждали во многих других матчах. Мы перешли со схемы 4-3-3 на 4-2-3-1, чтобы Месси мог как можно больше получать мяч, однако все вышло так, как вышло.

Не скажу, что «ПСЖ» смог чем-то сильно удивить «Барселону». У них в составе классные игроки, такие, как Ди Мария, а еще хорошая скамейка. Парижская команда продемонстрировала высокий уровень игры и большое желание выиграть», – сказал Энрике Marca.

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