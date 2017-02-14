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    Болт считает, что может быть лучшим футболистом в мире и выступать не хуже, чем Руни

    Ямайский спринтер Усэйн Болт в шутку заявил, что может выступать в футболе на одном уровне с нападающим «Манчестер Юнайтед» Уэйном Руни после завершения карьеры в легкой атлетике.

    «Я всегда хотел попробовать себя в футболе, так что увидим, что произойдет в будущем. Время от времени я гоняю мяч с друзьями, поэтому думаю, что из меня может получиться хороший игрок в этом деле. Я собираюсь стать лучшим футболистом в мире и выступать не хуже Руни», – сказал Болт.

    Отметим, что Болт является давним поклонником «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Goal.com

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    14.02.2017 22:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 15 февраля 2017, 19:41

      ну в Китае или максимум в МЛС тебя может и примут!))а пока диагноз словесный понос)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +450

      Houston 15 февраля 2017, 00:02

      Сколько он уже об этом трындит...лет 5 да?)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 14 февраля 2017, 22:31

      на каждый "Болт" найдется своя гайка...

      1
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