Болт считает, что может быть лучшим футболистом в мире и выступать не хуже, чем Руни

Ямайский спринтер Усэйн Болт в шутку заявил, что может выступать в футболе на одном уровне с нападающим «Манчестер Юнайтед» Уэйном Руни после завершения карьеры в легкой атлетике.

«Я всегда хотел попробовать себя в футболе, так что увидим, что произойдет в будущем. Время от времени я гоняю мяч с друзьями, поэтому думаю, что из меня может получиться хороший игрок в этом деле. Я собираюсь стать лучшим футболистом в мире и выступать не хуже Руни», – сказал Болт.

Отметим, что Болт является давним поклонником «Манчестер Юнайтед».