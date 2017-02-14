«Ливерпуль» поспорит с дортмундской «Боруссией» за Уильямса и готов предложить «Атлетику» 50 миллионов

Нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс попал в сферу интересов «Ливерпуля». По информации источника, сделка, которая оценивается в 50 миллионов евро, может состояться во время летнего трансферного окна. Кроме «Ливерпуля», на 22-летнего испанца претендует дортмундская «Боруссия».

Напомним, Уильямс выступает за «Атлетик» с 2014 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за баскскую команду в Примере 22 матча, в которых забил два гола и сделал пять результативных передач.