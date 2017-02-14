«Ливерпуль» поставил цель – выиграть каждый из 13 оставшихся матчей АПЛ

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон отметил, что команда ставит на оставшуюся часть сезона в АПЛ максимальную цель. По словам футболиста, они намерены выиграть все 13 оставшихся матчей.

«Перед командой стоит цель – выиграть все оставшиеся 13 матчей АПЛ. Игроки команды берут ответственность за результаты на себя, в последнее время мы многое упустили. Да, в последнем матче был обыгран «Тоттенхэм», но это лишь один шаг в необходимом направлении. Коренным образом данный успех нам ничего не принес. Просто необходимо использовать этот положительный импульс», – заявил Хендерсон.

Напомним, «Ливерпуль» после 25 туров занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.