Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ливерпуль» поставил цель – выиграть каждый из 13 оставшихся матчей АПЛ

    Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон отметил, что команда ставит на оставшуюся часть сезона в АПЛ максимальную цель. По словам футболиста, они намерены выиграть все 13 оставшихся матчей.

    «Перед командой стоит цель – выиграть все оставшиеся 13 матчей АПЛ. Игроки команды берут ответственность за результаты на себя, в последнее время мы многое упустили. Да, в последнем матче был обыгран «Тоттенхэм», но это лишь один шаг в необходимом направлении. Коренным образом данный успех нам ничего не принес. Просто необходимо использовать этот положительный импульс», – заявил Хендерсон.

    Напомним, «Ливерпуль» после 25 туров занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.02.2017 18:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11