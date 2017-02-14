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    Тульский «Арсенал» взял на заключительный сбор 22 футболиста

    Тульский «Арсенал» прибыл в Анталию, где команда проведет свой заключительный зимний сбор перед началом второй части сезона. Тренерский штаб «канониров» взял с собой 22 футболиста. Ранее в руководстве «Арсенала» сообщили о расторжении контрактов с восемью игроками.

    Вратари: Владимир Габулов, Михаил Левашов, Алексей Березин.
    Защитники: Кирилл Комбаров, Джерсон Вергара, Александр Денисов, Максим Беляев, Стопилла Сунзу, Анри Хагуш, Иван Иванов, Иван Ершов, Андрюс Рукас.
    Полузащитники: Владислав Рыжков, Вадим Стеклов, Олег Власов, Данила Буранов, Игорь Горбатенко, Александру Бурчану, Гурам Аджоев, Никита Бурмистров.
    Нападающие: Игорь Шевченко и Федерико Расич.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    14.02.2017 18:40
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