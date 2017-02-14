Тульский «Арсенал» взял на заключительный сбор 22 футболиста

Тульский «Арсенал» прибыл в Анталию, где команда проведет свой заключительный зимний сбор перед началом второй части сезона. Тренерский штаб «канониров» взял с собой 22 футболиста. Ранее в руководстве «Арсенала» сообщили о расторжении контрактов с восемью игроками.

Вратари: Владимир Габулов, Михаил Левашов, Алексей Березин.

Защитники: Кирилл Комбаров, Джерсон Вергара, Александр Денисов, Максим Беляев, Стопилла Сунзу, Анри Хагуш, Иван Иванов, Иван Ершов, Андрюс Рукас.

Полузащитники: Владислав Рыжков, Вадим Стеклов, Олег Власов, Данила Буранов, Игорь Горбатенко, Александру Бурчану, Гурам Аджоев, Никита Бурмистров.

Нападающие: Игорь Шевченко и Федерико Расич.