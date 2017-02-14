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  • Александр Кержаков верит, что «Зенит» сможет стать чемпионом РФПЛ в нынешнем сезоне

Александр Кержаков верит, что «Зенит» сможет стать чемпионом РФПЛ в нынешнем сезоне

14 февраля 2017, 12:57
21

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков считает, что клубу по силам догнать «Спартак» в нынешнем розыгрыше чемпионата России. После 17-ти туров питерцы отстают от лидера чемпионата на пять очков.

«Я, как и все болельщики, верю в это. Приложу все усилия, как и каждый футболист «Зенита», чтобы чемпионство отпраздновали в Петербурге», – заявил Кержаков.

Форвард в текущем сезоне провел в чемпионате России девять матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Ранее сообщалось, что «Зенит» ищет для Кержакова вариант аренды в другой клуб.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр
Комментарии (21)
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нейтральныйкакникто
1487066831
Молодец Саша что веришь, а то зачем тогда играть?
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Garrincha58
1487068791
Спартак уже чемпион и с этим не поспоришь
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Болельщик Реал Мадрида
1487071907
Саша, Саша аккуратнее, твоей фотографией сейчас весь фан-клуб Спартака в уборной пользуется в место туалетной бумаги.
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1bear
1487072244
...тоже верю!!!
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zico2205
1487073512
Если в этом году Спартак не выиграет чемпионат-Федун продаст команду...А Зениту вообще то стыдно, имея такую финансовую подпитку второй год пролетать мимо чемпионства....Посмотрим....
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prtcs
1487075281
Вся борьба еще впереди. Победит сильнейший.
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spaike
1487086052
Я тоже считаю что догнать Спартак Зениту по силам.
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--Сергей--
1487086566
Я думаю, что Спартак не согласится праздновать чемпионство в Питере.
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VVM1964
1487095124
БЕСТОЛКОВАЯ СТАТЬЯ . А ЧТО ЕЩЕ МОГ СКАЗАТЬ ИГРОК ЗЕНИТА ? - ААА , ВСЕ ПРОПАЛО МЫ В ЖОПЕ , СПАРТАК ПЕРВЫЙ , А У НАС НА ХВОСТЕ ЦСКА , МЫ ПЯТЬ НЕ ПОПАДЕМ В ЛЧ .
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ЯРБОЛ
1487172076
Зенит чемпион- а кто не верит подождите до июня.
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