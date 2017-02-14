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    Александр Кержаков верит, что «Зенит» сможет стать чемпионом РФПЛ в нынешнем сезоне

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков считает, что клубу по силам догнать «Спартак» в нынешнем розыгрыше чемпионата России. После 17-ти туров питерцы отстают от лидера чемпионата на пять очков.

    «Я, как и все болельщики, верю в это. Приложу все усилия, как и каждый футболист «Зенита», чтобы чемпионство отпраздновали в Петербурге», – заявил Кержаков.

    Форвард в текущем сезоне провел в чемпионате России девять матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Ранее сообщалось, что «Зенит» ищет для Кержакова вариант аренды в другой клуб.

    Источник: ФК «Зенит»

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    14.02.2017 12:57
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +71

      ЯРБОЛ 15 февраля 2017, 18:21

      Зенит чемпион- а кто не верит подождите до июня.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 14 февраля 2017, 18:36

      Я думаю, что Спартак не согласится праздновать чемпионство в Питере.

      0
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      Рейтинг: +592

      spaike 14 февраля 2017, 18:27

      Я тоже считаю что догнать Спартак Зениту по силам.

      1
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      ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol > spaike 14 февраля 2017, 21:48

      Согласен

      2
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 14 февраля 2017, 16:33

      И Я ВЕРЮ В ЗЕНИТ

      1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 14 февраля 2017, 15:28

      Эх, вот-бы как-то исхитриться Спартаку да и продать сгоряча Федуна, ну например в Газпром .?! Да задорого, пока не поздно!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol > ribavadim 14 февраля 2017, 21:49

      Нищебродов не берем.

      2
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 14 февраля 2017, 15:28

      Вся борьба еще впереди. Победит сильнейший.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 14 февраля 2017, 14:58

      Если в этом году Спартак не выиграет чемпионат-Федун продаст команду...А Зениту вообще то стыдно, имея такую финансовую подпитку второй год пролетать мимо чемпионства....Посмотрим....

      1
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      ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > zico2205 14 февраля 2017, 15:16

      Зачем ему продавать Спартак?Они по любому в этом году повыше чем в прошлом будут,значит это успех.Он счастлив уже сейчас.А зениту - да уже 10 лет стыдно пропускать кого - то вперёд.

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 14 февраля 2017, 14:37

      ...тоже верю!!!

      1
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 14 февраля 2017, 14:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Саша, Саша аккуратнее, твоей фотографией сейчас весь фан-клуб Спартака в уборной пользуется в место туалетной бумаги.

      -5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 февраля 2017, 13:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спартак уже чемпион и с этим не поспоришь

      -7
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Garrincha58 14 февраля 2017, 14:08

      Спартак каждый год был чемпионом и в этом по словам болел Спартака
      тоже. Встречи с Краснодаром, Зенитом, ПФК ЦСКА, Тереком, Ростовом,
      Амкаром и другими клубами, поставят Спартак на его законное 6-е место,
      согласно прописки.

      4
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 > Garrincha58 14 февраля 2017, 14:56

      Слава, закусывать надо!

      1
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