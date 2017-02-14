Александр Кержаков верит, что «Зенит» сможет стать чемпионом РФПЛ в нынешнем сезоне

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков считает, что клубу по силам догнать «Спартак» в нынешнем розыгрыше чемпионата России. После 17-ти туров питерцы отстают от лидера чемпионата на пять очков.

«Я, как и все болельщики, верю в это. Приложу все усилия, как и каждый футболист «Зенита», чтобы чемпионство отпраздновали в Петербурге», – заявил Кержаков.

Форвард в текущем сезоне провел в чемпионате России девять матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Ранее сообщалось, что «Зенит» ищет для Кержакова вариант аренды в другой клуб.