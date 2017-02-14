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    Марсьяль попал в сферу интересов «Тоттенхэма»

    «Тоттенхэм» рассматривает вариант подписания нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля. Как утверждается, «шпоры» мониторят ситуацию вокруг 21-летнего француза, который потерял твердое место в основе манкунианцев. Рыночная стоимость игрока оценивается в 32 миллиона евро.

    В текущем сезоне француз провел в чемпионате Англии 14 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Всего на счету форварда 24 мяча в составе английского клуба. Если Марсьяль забьет за «Манчестер Юнайтед» еще один гол, то клуб должен выплатить «Монако» 10 миллионов евро. Именно такая сумма была прописана в трансферном соглашении, когда англичане забирали Марсьяля из Франции.

    Источник: Goal.com

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    14.02.2017 12:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +38

      6pbIH 14 февраля 2017, 13:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ахахах))) Вот боссы МЮ и маринуют его по ходу на лавке, хитро)))

      -6
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > 6pbIH 14 февраля 2017, 19:13

      ага как Спартак Широкова

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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 14 февраля 2017, 13:09

      какие 10 лямов!? на лавку срочно!!!))

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