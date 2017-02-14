Марсьяль попал в сферу интересов «Тоттенхэма»

«Тоттенхэм» рассматривает вариант подписания нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля. Как утверждается, «шпоры» мониторят ситуацию вокруг 21-летнего француза, который потерял твердое место в основе манкунианцев. Рыночная стоимость игрока оценивается в 32 миллиона евро.

В текущем сезоне француз провел в чемпионате Англии 14 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Всего на счету форварда 24 мяча в составе английского клуба. Если Марсьяль забьет за «Манчестер Юнайтед» еще один гол, то клуб должен выплатить «Монако» 10 миллионов евро. Именно такая сумма была прописана в трансферном соглашении, когда англичане забирали Марсьяля из Франции.