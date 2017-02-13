Конте хочет видеть Маркизио в «Челси»

Хавбек «Ювентуса» Клаудио Маркизио попал в сферу интересов «Челси». В лондонской команде 31-летнего игрока хочет видеть ее главный тренер Антонио Конте, прекрасно знакомый с футболистом по совместной работе в «старой синьоре» и сборной Италии. С помощью полузащитника туринцев итальянский специалист планирует укрепить середину поля в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Маркизио записал в свой актив один гол и три результативные передачи в 14-ти поединках. По данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет 28 миллионов евро.