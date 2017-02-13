Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Конте хочет видеть Маркизио в «Челси»

    Хавбек «Ювентуса» Клаудио Маркизио попал в сферу интересов «Челси». В лондонской команде 31-летнего игрока хочет видеть ее главный тренер Антонио Конте, прекрасно знакомый с футболистом по совместной работе в «старой синьоре» и сборной Италии. С помощью полузащитника туринцев итальянский специалист планирует укрепить середину поля в летнее трансферное окно.

    В нынешнем сезоне Маркизио записал в свой актив один гол и три результативные передачи в 14-ти поединках. По данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет 28 миллионов евро.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.02.2017 16:11
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +136

      Avatar 2 14 февраля 2017, 11:32

      обойдётся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 14 февраля 2017, 09:55

      Но-но! Итак в центре - жопа..
      Конте, ищи в другом месте)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 13 февраля 2017, 22:20

      Как бы там ни было, если ЮВЕ решит продавать, то с Абрамовича нормально денег возьмут, это руководство туринцев отлично получается

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +380

      aimer1988 13 февраля 2017, 17:06

      Ага, щаз, воспитанник Юве, который не раз заявлял о желании и цели играть в команде до конца карьеры, прям таки сорвался туда

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +99

      MaS1KrE > aimer1988 13 февраля 2017, 18:43

      Да таких воспитанников, которые орали на каждом углу, что не уйдут из клуба море. Я думаю единственная причина, по которой он уйдет и есть Конте

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +226

      Gothic_Spirit > MaS1KrE 14 февраля 2017, 01:15

      бред сивой кобылы.
      маркиз не проститутка.он полностью ювенитини
      у него за карьеру уже было столько крутых предложений,что челси рядом не валялись,но он не продал клуб

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +99

      MaS1KrE > Gothic_Spirit 14 февраля 2017, 01:51

      повторюсь, если и уйдет, то только за конте, при чем тут деньги?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11