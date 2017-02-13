Мини-футбол. «Динамо» забило восемь безответных голов в ворота «Новой Генерации» и другие результаты

В матче 15-го тура Суперлиги подмосковное «Динамо» нанесло сокрушительное поражение «Новой Генерации» – 8:0. Отметим, что шесть из восьми забитых мячей уместились в заключительную десятиминутку. Хет-трик на свой счет записал Павел Сучилин.

В других встречах покер Ивана Чишкалы помог «Газпрому-ЮГРА» дома уверенно обыграть «Сибиряк», «Синара» не оставила шансов «Тюмени», «Ухта» на родном паркете крупно уступила «Норильскому Никелю», КПРФ и «Прогресс» победителя не выявили.

Чемпионат России. Суперлига. 15-й тур

КПРФ (Москва) – Прогресс (Глазов) – 2:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Оппер, 35; 1:1 – Адри, 44; 1:2 – Будин, 47; 2:2 – Паулиньо, 50.

Газпром-ЮГРА (Югорск) – Сибиряк (Новосибирск) – 5:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Нугуманов, 21; 1:1 – Копейкин, 31; 2:1 – Чишкала, 32; 3:1 – Чишкала, 39; 4:1 – Чишкала, 46; 4:2 – Волынюк, 49; 5:2 – Чишкала, 50.

Синара (Екатеринбург) – Тюмень – 6:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Фахрутдинов, 3 (в свои ворота); 1:1 – Герасимов, 12; 2:1 – Фахрутдинов, 25; 3:1 – Бастриков, 34; 4:1 – Шевчук, 38; 5:1 – Фахрутдинов, 47; 6:1 – Бастриков, 47.

Ухта – Норильский Никель (Норильск) – 1:4 (1:2)

Голы: 0:1 – Канивец, 8; 1:1 – Кузьминых, 15; 1:2 – Куманькин, 16; 1:3 – Филиппов, 30; 1:4 – Канивец, 39.

Новая Генерация (Сыктывкар) – Динамо (Московская область) – 0:8 (0:2)

Голы: 0:1 – Сучилин, 3; 0:2 – Нандо, 12; 0:3 – Фукин, 41; 0:4 – Фукин, 42; 0:5 – Ари, 42; 0:6 – Сучилин, 44; 0:7 – Сучилин, 45; 0:8 – Ари, 47.