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    Агент Мане: «Летом у Садьо были предложения от пяти клубов»

    Агент Бьорн Беземер, представляющий интересы полузащитника «Ливерпуля» Садьо Мане, рассказал, что у футболиста были предложения от пяти клубов прошлым летом. По словам Беземера, хавбек искал подходящего тренера в подходящей команде.

    «Летом у Садьо было пяти предложений от разных клубов, и финансовые условия во всех предложениях были приемлемы. Мы хотели, чтобы он оказался в подходящей команде с подходящим тренером, чтобы Садьо мог перейти на следующий уровень. Именно поэтому Садьо сейчас в «Ливерпуле», – заявил представитель футболиста.

    Мане выступает в «Ливерпуле» с лета 2016 года. На его счету 21 матч и 11 забитых голов.

    Источник: Liverpool Echo

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    12.02.2017 23:40
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