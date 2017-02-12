Агент Мане: «Летом у Садьо были предложения от пяти клубов»

Агент Бьорн Беземер, представляющий интересы полузащитника «Ливерпуля» Садьо Мане, рассказал, что у футболиста были предложения от пяти клубов прошлым летом. По словам Беземера, хавбек искал подходящего тренера в подходящей команде.

«Летом у Садьо было пяти предложений от разных клубов, и финансовые условия во всех предложениях были приемлемы. Мы хотели, чтобы он оказался в подходящей команде с подходящим тренером, чтобы Садьо мог перейти на следующий уровень. Именно поэтому Садьо сейчас в «Ливерпуле», – заявил представитель футболиста.

Мане выступает в «Ливерпуле» с лета 2016 года. На его счету 21 матч и 11 забитых голов.