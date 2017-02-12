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    Источник: «Манчестер Сити» готов купить Дибалу

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в Англии. Сообщается, что к футболисту проявляет интерес «Манчестер Сити». Манкунианцы готовы заплатить за 23-летнего форварда 21,3 миллиона фунтов стерлингов и отдать одного из своих игроков или чистыми выплатить 25,5 миллионов. Нынешнее соглашение Дибалы с «Ювентусом» рассчитано до 2020 года. Ранее сообщалось, что нападающий может продолжить карьеру в Испании.

    В текущем сезоне Дибала провел в чемпионате Италии 16 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

    Источник: Tribalfootball

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    12.02.2017 10:22
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 12 февраля 2017, 12:16

      не смешите

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      andersons 12 февраля 2017, 11:46

      смех

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