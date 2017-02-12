Источник: «Манчестер Сити» готов купить Дибалу

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в Англии. Сообщается, что к футболисту проявляет интерес «Манчестер Сити». Манкунианцы готовы заплатить за 23-летнего форварда 21,3 миллиона фунтов стерлингов и отдать одного из своих игроков или чистыми выплатить 25,5 миллионов. Нынешнее соглашение Дибалы с «Ювентусом» рассчитано до 2020 года. Ранее сообщалось, что нападающий может продолжить карьеру в Испании.

В текущем сезоне Дибала провел в чемпионате Италии 16 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.