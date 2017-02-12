Гризманн намерен перейти в «Манчестер Юнайтед», даже если команда не выйдет в Лигу чемпионов

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн все больше склоняется к переходу в «Манчестер Юнайтед». Как сообщается, футболист готов летом подписать контракт с манкунианцами, даже если команда по итогам текущего сезона не завоюет право выступать в Лиге чемпионов. Не исключается, что Гризманн получит от «Манчестер Юнайтед» четырехлетний контракт с недельной зарплатой в 300 тысяч фунтов.

В текущем сезоне 25-летний нападающий провел в чемпионате Испании 20 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.