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    Гризманн намерен перейти в «Манчестер Юнайтед», даже если команда не выйдет в Лигу чемпионов

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн все больше склоняется к переходу в «Манчестер Юнайтед». Как сообщается, футболист готов летом подписать контракт с манкунианцами, даже если команда по итогам текущего сезона не завоюет право выступать в Лиге чемпионов. Не исключается, что Гризманн получит от «Манчестер Юнайтед» четырехлетний контракт с недельной зарплатой в 300 тысяч фунтов.

    В текущем сезоне 25-летний нападающий провел в чемпионате Испании 20 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Tribalfootball

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    12.02.2017 09:21
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +140

      Armagiddon 13 февраля 2017, 13:59

      Походу это трансфер на будущее. Златан то не вечный к сожалению.

      0
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 13 февраля 2017, 06:26

      Трансфер будет не плохой!!!Только вот не представляю его позицию на поле!У МЮ достаточно классных исполнителей!

      0
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      Рейтинг: +367

      gigs84 12 февраля 2017, 18:59

      Хороший мальчик!

      0
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      Рейтинг: +120

      agil 12 февраля 2017, 16:27

      вот такие (хави. снейдер.иньеста. гризман. .....) никогда ЗМ не получат из-за гнома и рона. но гризману удачи в любом случае

      0
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      Рейтинг: +50

      Bogdan1906 > agil 13 февраля 2017, 23:46

      Рон не вечный. Гном еще поборется)
      Но гном и рон заслужили свои мячи

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      Рейтинг: +120

      agil > Bogdan1906 14 февраля 2017, 23:44

      Это как? Снейдер выиграл ЛЧ выкинув по пути барсу...выиграл чемпионат италии...дошел до финала ЧМ...и даже в тройку не попал на ЗМ....а хави с иньестой выиграли все с барсой и со сборной испанией а месси со сборной проиграл все(кстати месси величайший игрок современност и не он один виноват в порожениях сборной аргентины,может вообще ни виноват) и зм он получает...это справедливо? Кстати я сам болею за барсу с 1991 года

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      Рейтинг: +103

      DonBombardir 12 февраля 2017, 13:24

      Удачи ему!

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      Рейтинг: +19

      ankavun 12 февраля 2017, 12:57

      Надоела жара Испании)

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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 12 февраля 2017, 12:53

      МЮ с Гризманом будет еще сильнее!!! Удачи им!!!

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      Рейтинг: +33

      alexarh 12 февраля 2017, 12:38

      непонятно только кто в ротацию глубокую уйдет....

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      Рейтинг: +32

      oreshko 12 февраля 2017, 11:03

      До самого конца лета все будут писать на эту тему)

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 12 февраля 2017, 10:34

      2 очка от второго места, верю, что будем в ЛЧ.

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