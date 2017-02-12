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    Зидан не заметил разницы в мастерстве между «Реалом» и «Осасуной»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу команды над «Осасуной» (3:1) в рамках 22-го тура Примеры. Специалист признал, что его подопечные не выглядели на поле безоговорочными фаворитами.

    «На поле не было видно разницы между лидером чемпионата и командой, которая в нижней части таблицы. Но нападающие сделали свою работу хорошо. Мы завязли в центре поля. Нам удалось провести второй отрезок встречи лучше, чем первый», – заявил Зидан.

    «Реал» после 20-ти проведенных матчей лидирует в чемпионате Испании.

    Источник: Tribalfootball

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    12.02.2017 06:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 12 февраля 2017, 10:26

      Зато денег больше платят

      0
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      Рейтинг: +16

      dudkadim 12 февраля 2017, 10:22

      Ито правда !

      0
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      Рейтинг: +87

      Icemennn 12 февраля 2017, 09:24

      Конечно. Решили, что команда-слабачок, можно и не играть, а они хороший отпор дали ))

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