Зидан не заметил разницы в мастерстве между «Реалом» и «Осасуной»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу команды над «Осасуной» (3:1) в рамках 22-го тура Примеры. Специалист признал, что его подопечные не выглядели на поле безоговорочными фаворитами.

«На поле не было видно разницы между лидером чемпионата и командой, которая в нижней части таблицы. Но нападающие сделали свою работу хорошо. Мы завязли в центре поля. Нам удалось провести второй отрезок встречи лучше, чем первый», – заявил Зидан.

«Реал» после 20-ти проведенных матчей лидирует в чемпионате Испании.