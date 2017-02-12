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    Ди Натале: «В 2013-м мог перейти в «Фиорентину» и «Ювентус», но решил остаться в «Удинезе»

    Экс-нападающий «Удинезе» и сборной Италии Антонио Ди Натале рассказал об альтернативных путях своей карьеры.

    «Я абсолютно не жалею о том, как прошла моя карьера. Если бы я вернулся в прошлое, то не изменил бы своему выбору. Я был очень близок к переходу в «Фиорентину». Я давно знаком с семьей Делла Валле, и мне всегда нравились болельщики из Флоренции.

    В 2013-м году мне позвонил старый друг Винченцо Монтелла и позвал в «Фиорентину». Было бы интересно быть его футболистом. Также было предложение от «Ювентуса», но в итоге я остался в Удине. Это мой путь и полностью удовлетворен своей карьерой», — сказал Ди Натале.

    Итальянец выступал за «Удинезе» в период с 2004-го по 2016-й год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.02.2017 01:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 12 февраля 2017, 08:18

      Респект Игроку!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      PAVLODAR 12 февраля 2017, 05:50

      Молодец ! Настоящий патриот !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Aidosinho 12 февраля 2017, 02:55

      Пример для молодых

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