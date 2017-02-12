Ди Натале: «В 2013-м мог перейти в «Фиорентину» и «Ювентус», но решил остаться в «Удинезе»

Экс-нападающий «Удинезе» и сборной Италии Антонио Ди Натале рассказал об альтернативных путях своей карьеры.

«Я абсолютно не жалею о том, как прошла моя карьера. Если бы я вернулся в прошлое, то не изменил бы своему выбору. Я был очень близок к переходу в «Фиорентину». Я давно знаком с семьей Делла Валле, и мне всегда нравились болельщики из Флоренции.

В 2013-м году мне позвонил старый друг Винченцо Монтелла и позвал в «Фиорентину». Было бы интересно быть его футболистом. Также было предложение от «Ювентуса», но в итоге я остался в Удине. Это мой путь и полностью удовлетворен своей карьерой», — сказал Ди Натале.

Итальянец выступал за «Удинезе» в период с 2004-го по 2016-й год.