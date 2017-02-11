Начальник ЦСКА: «Футбольная школа, открытая Слуцким в Волгограде, станет символом перерождения российского футбола»

Начальник ЦСКА Михаил Барышев подчеркнул, что экс-наставник армейцев Леонид Слуцкий поступил смело, открыв футбольную школу в Волгограде. По его словам, клуб при участии 45-летнего специалиста и владельца «Челси» Романа Абрамовича претворяет в жизнь программу развития детского футбола в России.

«Открыть школу в Волгограде – смелое решение, она станет символом перерождения российского футбола. Вместе с Романом Абрамовичем и Леонидом Слуцким мы хотим реализовать совместную программу развития детско-юношеских футбольных школ. Сегодня это самый острый и проблемный вопрос российского футбола, об этом говорит и Виталий Мутко, и главы регионов, объединив усилия государства и бизнеса, мы можем добиться успеха. Верю, что Слуцкий и Абрамович доведут дело до конца.

Я получаю звонки со всей страны, спрашивают, как попасть в проект. Получили заявки из Ростова на открытие школы. Есть желание властей северокавказских республик и регионов центральной России», – сказал Барышев.