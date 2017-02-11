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    Начальник ЦСКА: «Футбольная школа, открытая Слуцким в Волгограде, станет символом перерождения российского футбола»

    Начальник ЦСКА Михаил Барышев подчеркнул, что экс-наставник армейцев Леонид Слуцкий поступил смело, открыв футбольную школу в Волгограде. По его словам, клуб при участии 45-летнего специалиста и владельца «Челси» Романа Абрамовича претворяет в жизнь программу развития детского футбола в России.

    «Открыть школу в Волгограде – смелое решение, она станет символом перерождения российского футбола. Вместе с Романом Абрамовичем и Леонидом Слуцким мы хотим реализовать совместную программу развития детско-юношеских футбольных школ. Сегодня это самый острый и проблемный вопрос российского футбола, об этом говорит и Виталий Мутко, и главы регионов, объединив усилия государства и бизнеса, мы можем добиться успеха. Верю, что Слуцкий и Абрамович доведут дело до конца.

    Я получаю звонки со всей страны, спрашивают, как попасть в проект. Получили заявки из Ростова на открытие школы. Есть желание властей северокавказских республик и регионов центральной России», – сказал Барышев.

    Источник: ТАСС

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    11.02.2017 19:39
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 12 февраля 2017, 13:00

      Мне лично не важно кто открыл , главное что ребята смогут футболом заниматься . Сам пацаном через Советскую футбольную школу прошёл , память на всю жизнь , хоть и не стал великим футболистом всё равно детство счастливое и интересное было .

      0
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      Рейтинг: +56

      doktor 100 12 февраля 2017, 12:42

      Сначала откройте ,чего то добейтесь ,а потом пизд... можно.

      1
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      Рейтинг: +5113

      hunta 12 февраля 2017, 11:24

      Оба молодцы!

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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 12 февраля 2017, 09:30

      Здорово!

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      Рейтинг: +148

      lex_ex 12 февраля 2017, 08:40

      Хорошо

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      Рейтинг: +2

      Закат 11 февраля 2017, 23:42

      бомжам плевать, они выкинут 100 лямов за бездарность, а даровитый пусть сидит, а в последствии забывает про карьеру футболиста

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