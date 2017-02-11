Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Начальник ЦСКА: «Футбольная школа, открытая Слуцким в Волгограде, станет символом перерождения российского футбола»

Начальник ЦСКА: «Футбольная школа, открытая Слуцким в Волгограде, станет символом перерождения российского футбола»

11 февраля 2017, 19:39
7

Начальник ЦСКА Михаил Барышев подчеркнул, что экс-наставник армейцев Леонид Слуцкий поступил смело, открыв футбольную школу в Волгограде. По его словам, клуб при участии 45-летнего специалиста и владельца «Челси» Романа Абрамовича претворяет в жизнь программу развития детского футбола в России.

«Открыть школу в Волгограде – смелое решение, она станет символом перерождения российского футбола. Вместе с Романом Абрамовичем и Леонидом Слуцким мы хотим реализовать совместную программу развития детско-юношеских футбольных школ. Сегодня это самый острый и проблемный вопрос российского футбола, об этом говорит и Виталий Мутко, и главы регионов, объединив усилия государства и бизнеса, мы можем добиться успеха. Верю, что Слуцкий и Абрамович доведут дело до конца.

Я получаю звонки со всей страны, спрашивают, как попасть в проект. Получили заявки из Ростова на открытие школы. Есть желание властей северокавказских республик и регионов центральной России», – сказал Барышев.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Закат
1486845772
бомжам плевать, они выкинут 100 лямов за бездарность, а даровитый пусть сидит, а в последствии забывает про карьеру футболиста
Ответить
lex_ex
1486878006
Хорошо
Ответить
Obi Wan
1486881041
Здорово!
Ответить
hunta
1486887885
Оба молодцы!
Ответить
doktor 100
1486892561
Сначала откройте ,чего то добейтесь ,а потом пизд... можно.
Ответить
ВЛАДИВОСТОК
1486893600
Мне лично не важно кто открыл , главное что ребята смогут футболом заниматься . Сам пацаном через Советскую футбольную школу прошёл , память на всю жизнь , хоть и не стал великим футболистом всё равно детство счастливое и интересное было .
Ответить
Главные новости
«Выбрался из газового плена»: раскрыт новый клуб зенитовца Горшкова
17:48
Батраков пожертвовал 3,5 миллиона, чтобы уехать из России
17:03
6
Глава РЖД лично решит судьбу Батракова
16:36
1
Раскрыта зарплата Батракова в «Галатасарае»
16:27
3
Тренер «Крыльев Советов» объяснил отказ от Дзюбы
15:59
У «Спартака» потребовали 500 миллионов за вратаря
15:18
10
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
15:05
Свежая информация по Батракову в «Галатасарае»
14:52
8
ВидеоТоррейра хочет покинуть «Галатасарай» из-за сталкера
14:20
1
«Динамо» предложили Санчо
13:50
1
Все новости
Все новости
Определен лучший российский футболист
17:39
Назван следующий основной вратарь «Спартака»
17:23
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Саудовскую Аравию
16:42
1
Карпукас не попал в заявку «Локо» на фоне скорого трансфера в «Зенит»
16:11
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Локомотив»: 14 августа 2026
15:53
2
Директор ЦСКА раскрыл обстоятельства отставки Челестини: «Мини-катастрофа»
15:33
2
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
15:05
Свежая информация по Батракову в «Галатасарае»
14:52
8
Генич придумал оригинальную аллегорию для «Спартака»
14:44
2
Экс-директор «Спартака» описал Сафонова одним словом
14:07
«Динамо» предложили Санчо
13:50
1
Определен лучший футболист России
12:49
3
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Европу
12:40
6
Футболистка «Спартака» оформила септа-трик
12:31
7
Сборная России назвала первого соперника на сентябрь
12:18
4
Григорян определил ведущего игрока «Зенита» – это россиянин
12:11
«Спартаку» предложили подписать Горецку
11:47
10
«Краснодару» дали рекомендацию насчет покупки Мостового у «Зенита»
11:34
5
Радимов предрек московскому клубу РПЛ борьбу за выживание
11:30
3
Дзюба везде забанил комментатора «Матч ТВ»
11:14
6
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:04
Где смотреть матч «Ростов» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:02
Где смотреть матч ЦСКА – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:59
Директор ЦСКА прокомментировал трансфер Кисляка в Европу
10:59
1
Где смотреть матч «Родина» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:57
Акинфеев высказался о том, что он старше главного тренера ЦСКА
10:43
1
Нагучев назвал худший матч, который он комментировал: «Просто ужас»
10:31
1
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
10:15
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+