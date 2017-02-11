Марсьяль — самый результативный игрок «МЮ» в Премьер-лиге с момента своего дебюта

Гол в матче 25-го тура чемпионата Англии против «Уотфорда» позволил нападающему «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьялю стать самым результативным игроком команды в Премьер-лиге с момента своего дебюта.

Форвард дебютировал за клуб во внутреннем первенстве в сентябре 2015-го года. За полтора года в команде француз забил 14 голов и отдал восемь голевых передач.

В текущем сезоне 21-летний Марсьяль забил два гола в 14-ти матчах АПЛ.

Ранее футболист сообщил о нежелании покидать команду Жозе Моуринью.