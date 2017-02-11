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    Феллаини: «Ибрагимович всегда делает для победы все, даже на тренировках»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини отметил, что нападающий манкунианцев Златан Ибрагимович хочет побеждать везде и всегда, и даже на тренировках делает для этого все возможное.

    «Он всегда тренируется с криком, что хочет победить. Златан кричит даже, когда мы играем 10 на 10 на тренировке. Он жаждет выигрывать всегда и будет делать все для этого, даже на тренировках.

    В клубе есть большие игроки, но они хорошие ребята, и это самое главное. Они знают, какие слова нужно произносить после игр и перед ними», – сказал Феллаини.

    В нынешнем сезоне 35-летний швед записал в свой актив 20 голов и шесть результативных передач в 33-х встречах.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    11.02.2017 17:35
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