Феллаини: «Ибрагимович всегда делает для победы все, даже на тренировках»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини отметил, что нападающий манкунианцев Златан Ибрагимович хочет побеждать везде и всегда, и даже на тренировках делает для этого все возможное.

«Он всегда тренируется с криком, что хочет победить. Златан кричит даже, когда мы играем 10 на 10 на тренировке. Он жаждет выигрывать всегда и будет делать все для этого, даже на тренировках.

В клубе есть большие игроки, но они хорошие ребята, и это самое главное. Они знают, какие слова нужно произносить после игр и перед ними», – сказал Феллаини.

В нынешнем сезоне 35-летний швед записал в свой актив 20 голов и шесть результативных передач в 33-х встречах.