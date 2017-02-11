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    «Ювентус» составит конкуренцию «Милану» в борьбе за Кейта

    «Ювентус» проявляет заинтересованность в форварде «Лацио» Бальде Кейта.

    Ранее сообщалось, что 21-летнего игрока в своих рядах хочет также видеть «Милан».

    «Бьянкочелести» хотят выручить от продажи сенегальца 30 миллионов евро. Однако, римлянам придется снизить цену, если футболист не поставит подпись под новым контрактом. Его действующее соглашение имеет срок действия до июня 2018 года.

    В нынешнем розыгрыше Серии А Кейта принял участие в 17-ти встречах, записав на свой счет шесть голов и три результативных передачи.

    Источник: Calciomercato

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    11.02.2017 16:59
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