Бундеслига. «Майнц» обыграл «Аугсбург» и прервал трехматчевую серию без побед

В матче 20-го тура Бундеслиги «Майнц» на своем поле оказался сильнее «Аугсбурга» со счетом 2:0, по разу поразив ворота соперника в каждом из таймов. Таким образом, хозяева прервали трехматчевую безвыигрышную серию.

После данного результата «Майнц» набрал 25 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице. «Аугсбург» же, имея в активе 24 балла, опустился на 11-ю позицию.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 20-й тур

Майнц – Аугсбург – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Озтюнали, 31; 2:0 – Самперио, 62 (с пенальти).

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