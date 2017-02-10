Иванович: «Стадион «Крестовский»? Это важно для «Зенита», но на нем нужно играть хорошо»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением о строительстве стадиона «Крестовский», который станет домашней ареной петербургского клуба. По его словам, это важное событие для команды.

«Интересовался о том, когда у «Зенита» будет достроен новый стадион. Знаю, что в следующем году на нем пройдут матчи чемпионата мира. Увидел фотографии, показывающие, что он уже готов. Теперь узнал, что мы попробуем провести на нем некоторые игры до конца этого сезона. Это важно для команды, игроков. На этом большом стадионе важно и играть хорошо.

В России все изменилось за последние 10 лет. Сейчас здесь построили новые стадионы, есть большие команды, с которыми всегда тяжело играть. Для меня это будет новый опыт», – сказал Иванович.

Напомним, стадион «Крестовский» был сдан в эксплуатацию 26 декабря 2016 года. Арена примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.