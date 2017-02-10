Тимощук объявил о завершении футбольной карьеры

Бывший футболист «Шахтера», «Зенита», «Баварии» и сборной Украины Анатолий Тимощук объявил о завершении карьеры футболиста. Последним клубом игрока был казахстанский «Кайрат», который он покинул в ноябре 2016 года после окончания срока действия контракта.

«Не ищу никаких клубов и спокойно завершил свои футбольные выступления. Сейчас решил взять время на отпуск и переосмысление того, что происходит, и нового статуса в своей жизни. В ближайшее время на все свои вопросы дам ответы.

На данный момент больше предложений о тренерской работе. Не жду предложений продолжить карьеру игрока, ведь почти на 100 процентов уверен, что прекращаю свои выступления на футбольном поле. Буду помогать молодым игрокам добиваться успеха», – сказал Тимощук.

На счету Тимощука 144 матча и четыре забитых гола в составе национальной команды Украины.