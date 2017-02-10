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    Тимощук объявил о завершении футбольной карьеры

    Бывший футболист «Шахтера», «Зенита», «Баварии» и сборной Украины Анатолий Тимощук объявил о завершении карьеры футболиста. Последним клубом игрока был казахстанский «Кайрат», который он покинул в ноябре 2016 года после окончания срока действия контракта.

    «Не ищу никаких клубов и спокойно завершил свои футбольные выступления. Сейчас решил взять время на отпуск и переосмысление того, что происходит, и нового статуса в своей жизни. В ближайшее время на все свои вопросы дам ответы.

    На данный момент больше предложений о тренерской работе. Не жду предложений продолжить карьеру игрока, ведь почти на 100 процентов уверен, что прекращаю свои выступления на футбольном поле. Буду помогать молодым игрокам добиваться успеха», – сказал Тимощук.

    На счету Тимощука 144 матча и четыре забитых гола в составе национальной команды Украины.

    Источник: «Спорт-Арена»

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    10.02.2017 18:15
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +11234

      alp 11 февраля 2017, 00:08

      давно пора. а то бинты и зеленку некому ачмошникам подносить

      0
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 10 февраля 2017, 22:03

      Тимощуку надо ехать на Украину, дрессировать правосеков. Может, у него призвание...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      Зэб 10 февраля 2017, 20:25

      Спасибо за футбол Анатолий.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 10 февраля 2017, 19:59

      Толя сейчас прорвется в АТО.

      0
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 10 февраля 2017, 19:52

      Жаль. Удачи ему

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 10 февраля 2017, 19:29

      Давай, Толян. К тренерской карьере. Именно так должен выглядеть патриот своей страны, а не так как Зозуля.

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 10 февраля 2017, 19:03

      Настоящий профи был в рядах Зенита и не только!!!

      -2
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder > dyema 10 февраля 2017, 19:48

      зенит?..он профи был в "шахтёре"...а потом сдулся Толик

      -1
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder > Mr_Murder 10 февраля 2017, 19:51

      и на его место потом пришёл Фернандиньё..

      0
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      ...
      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder > Marqello 10 февраля 2017, 21:20

      дура ты ..он в ман.сити ..дела делает "!

      -1
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      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 10 февраля 2017, 19:00

      Сколько ему уже ? 34-35

      0
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      Рейтинг: +275

      BrezAndr 10 февраля 2017, 18:32

      Пора уже..Думаю в системе Зенита будет

      -1
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      Рейтинг: +67

      sergkrasnodar23 10 февраля 2017, 18:28

      молодец

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