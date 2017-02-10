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Тимощук объявил о завершении футбольной карьеры

10 февраля 2017, 18:15
16

Бывший футболист «Шахтера», «Зенита», «Баварии» и сборной Украины Анатолий Тимощук объявил о завершении карьеры футболиста. Последним клубом игрока был казахстанский «Кайрат», который он покинул в ноябре 2016 года после окончания срока действия контракта.

«Не ищу никаких клубов и спокойно завершил свои футбольные выступления. Сейчас решил взять время на отпуск и переосмысление того, что происходит, и нового статуса в своей жизни. В ближайшее время на все свои вопросы дам ответы.

На данный момент больше предложений о тренерской работе. Не жду предложений продолжить карьеру игрока, ведь почти на 100 процентов уверен, что прекращаю свои выступления на футбольном поле. Буду помогать молодым игрокам добиваться успеха», – сказал Тимощук.

На счету Тимощука 144 матча и четыре забитых гола в составе национальной команды Украины.

Источник: «Спорт-Арена»
Украина Бавария Шахтер Зенит Кайрат Тимощук Анатолий
Комментарии (16)
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multi1984
1486740017
Спасибо за игры за Зенит!!!
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BrezAndr
1486740763
Пора уже..Думаю в системе Зенита будет
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ГераХэвиЛОКО
1486742401
Сколько ему уже ? 34-35
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dyema
1486742599
Настоящий профи был в рядах Зенита и не только!!!
Ответить
BoltCX
1486744153
Давай, Толян. К тренерской карьере. Именно так должен выглядеть патриот своей страны, а не так как Зозуля.
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Алексей Гозиас
1486745578
Жаль. Удачи ему
Ответить
prtcs
1486745951
Толя сейчас прорвется в АТО.
Ответить
Зэб
1486747521
Спасибо за футбол Анатолий.
Ответить
GoLenaStop
1486753414
Тимощуку надо ехать на Украину, дрессировать правосеков. Может, у него призвание...
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alp
1486760899
давно пора. а то бинты и зеленку некому ачмошникам подносить
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