Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: Аллегри оставит пост главного тренера «Ювентуса» по окончании сезона

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поставил клубное руководство в известность, что по окончании сезона намерен покинуть занимаемую должность. По итогам разговора стороны пришли к пониманию, что пребывание Аллегри во главе клуба подходит к своему завершению.

    В качестве возможных кандидатов на пост главного тренера «Ювентуса» называются Паулу Соуза, ныне работающий с «Фиорентиной», и Лучано Спаллетти, возглавляющий «Рому».

    Сам же Аллегри, по слухам, мог возглавить лондонский «Арсенал», однако на днях появилась информация, что Арсен Венгер готовится подписать новый контракт с «канонирами».

    Источник: Calciomercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.02.2017 20:45
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 9 февраля 2017, 22:57

      Ни первый ни второй кандидат не подходят думаю, нужен более авторитетный специалист. Анчелотти вполне бы подошёл.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 9 февраля 2017, 21:41

      Спалетти в ЮВЕ, не дай бог

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 9 февраля 2017, 21:22

      Всему своё время. Но Соуза и лысый - не вариант для "Юве".

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 9 февраля 2017, 21:04

      тренировал бы юве и тренировал, постоянный чемпион, что еще надо?)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11