Источник: Аллегри оставит пост главного тренера «Ювентуса» по окончании сезона

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поставил клубное руководство в известность, что по окончании сезона намерен покинуть занимаемую должность. По итогам разговора стороны пришли к пониманию, что пребывание Аллегри во главе клуба подходит к своему завершению.

В качестве возможных кандидатов на пост главного тренера «Ювентуса» называются Паулу Соуза, ныне работающий с «Фиорентиной», и Лучано Спаллетти, возглавляющий «Рому».

Сам же Аллегри, по слухам, мог возглавить лондонский «Арсенал», однако на днях появилась информация, что Арсен Венгер готовится подписать новый контракт с «канонирами».