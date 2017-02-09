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    Миранчук может подписать новый контракт с «Локомотивом»

    Вадим Шипнев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, рассказал о встрече с руководством железнодорожников и не исключил, что футболист может подписать новый контракт с клубом.

    Ранее сообщалось, что Миранчук, действующее соглашение которого с «Локомотивом» истекает в конце этого года, забрал заявление об увольнении.

    «На встрече с Ильей Геркусом обсудили сложившуюся ситуацию и пришли к общему мнению, что необходимо снизить градус полемики и перевести диалог в более конструктивное русло. Нельзя исключать вариант, что Алексей вскоре подпишет новое трудовое соглашение с «Локомотивом», – заявил Шипнев.

    По слухам, наибольшую заинтересованность в услугах 21-летнего игрока проявлял казанский «Рубин».

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.02.2017 20:21
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +60

      тайлер77 10 февраля 2017, 14:47

      бл*дь, кто такой Миранчук, звезда чья то, да?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +208

      Kurp 10 февраля 2017, 09:31

      правильное решение

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 10 февраля 2017, 09:28

      Мне эта История с Миранчуком напоминает знаменитый "мыльный сериал" с переходом Аршавина когда то в Арсенал. Помните? Но Аршавин то тогда действительно был Звездой. А этот... Очередной показатель, вслед за новостью о сползании нашей сборной в седьмой десяток, того, как упал уровень наших доморощенных, развращенных сумасшедшими ЗП футболистов.

      1
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      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 10 февраля 2017, 06:58

      Как девочка мялся..

      0
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      Рейтинг: -90

      Raider26 10 февраля 2017, 02:34

      Уже интересно становится

      0
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      Рейтинг: +24

      master_w 10 февраля 2017, 02:04

      Накинулись на парня! Он устраивал свое будущее, подбирал выгодные для себя условия трудового договора, как любой бы делал. Но в это время усердно тренировался о чем все включая тренера говорили. Честно исполнял все свои обязанности. Агент, конечно, ужас( такой жути нагнал и в итоге свои же слова и опроверг. Какой смысл менять клуб? Расти надо, а тут доверяют, а играть будет хорошо, снова полюбят)) Желаю, Леше подписать новый контракт и со свободной головой провести вторую половину сезона!

      0
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > master_w 10 февраля 2017, 09:47

      Голова у него и так свободная,от мозгов.Чем воспользовались взрослые,жадные дяди,сгубив ему карьеру!

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 10 февраля 2017, 01:05

      Слишком много шума вокруг парня, который ничего ещё не показал особо то

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      Рейтинг: +651

      gunstilzit 10 февраля 2017, 00:20

      Миранчук переплюнул даже Траоре с Селюком.

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      Рейтинг: +21

      Legenda-17 9 февраля 2017, 22:01

      норм

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      Рейтинг: +953

      Юрэс 9 февраля 2017, 21:56

      За 500 рублей в день пусть бегает С......КА

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