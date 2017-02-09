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Миранчук может подписать новый контракт с «Локомотивом»

9 февраля 2017, 20:21
20

Вадим Шипнев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, рассказал о встрече с руководством железнодорожников и не исключил, что футболист может подписать новый контракт с клубом.

Ранее сообщалось, что Миранчук, действующее соглашение которого с «Локомотивом» истекает в конце этого года, забрал заявление об увольнении.

«На встрече с Ильей Геркусом обсудили сложившуюся ситуацию и пришли к общему мнению, что необходимо снизить градус полемики и перевести диалог в более конструктивное русло. Нельзя исключать вариант, что Алексей вскоре подпишет новое трудовое соглашение с «Локомотивом», – заявил Шипнев.

По слухам, наибольшую заинтересованность в услугах 21-летнего игрока проявлял казанский «Рубин».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей
Комментарии (20)
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Alisha_Sergey
1486662041
Прям как Санта барбара
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mdu86
1486662320
Этому треплу по фамилии Шпинёв нужно просто отрезать язык...
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VVM1964
1486664368
УЖЕ ДОСТАЛИ С ЭТИ МИРАНЧУКОМ , ТО ТУДА , ТО СЮДА , "А В ЛОКО НУ ТОЧНО НЕ ОСТАНЕТСЯ " ( ШИПНЕВ ). А СЕГОДНЯ - ЗДРАСТЕ .
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master_w
1486665232
Ну чтож, браво новому руководству Локо, с достоинством они разгребают за тетей Олей. Агент давил, заявлял, что 100% Миранчука не будет. В итоге без суеты переждали и спокойно всё обсудили, за одно показали какой Шипнев фуфломет)
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Фан666
1486677936
Слишком много шума вокруг парня, который ничего ещё не показал особо то
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Raider26
1486683265
Уже интересно становится
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KB_Krasnogorsk
1486699111
Как девочка мялся..
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oyabun
1486708086
Мне эта История с Миранчуком напоминает знаменитый "мыльный сериал" с переходом Аршавина когда то в Арсенал. Помните? Но Аршавин то тогда действительно был Звездой. А этот... Очередной показатель, вслед за новостью о сползании нашей сборной в седьмой десяток, того, как упал уровень наших доморощенных, развращенных сумасшедшими ЗП футболистов.
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Kurp
1486708274
правильное решение
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тайлер77
1486727237
бл*дь, кто такой Миранчук, звезда чья то, да?
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