Миранчук может подписать новый контракт с «Локомотивом»

Вадим Шипнев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, рассказал о встрече с руководством железнодорожников и не исключил, что футболист может подписать новый контракт с клубом.

Ранее сообщалось, что Миранчук, действующее соглашение которого с «Локомотивом» истекает в конце этого года, забрал заявление об увольнении.

«На встрече с Ильей Геркусом обсудили сложившуюся ситуацию и пришли к общему мнению, что необходимо снизить градус полемики и перевести диалог в более конструктивное русло. Нельзя исключать вариант, что Алексей вскоре подпишет новое трудовое соглашение с «Локомотивом», – заявил Шипнев.

По слухам, наибольшую заинтересованность в услугах 21-летнего игрока проявлял казанский «Рубин».