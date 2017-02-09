Вагнер Лав: «Русская лига по качеству футбола близка к турецкой»

Нападающий «Аланьяспора» Вагнер Лав, ранее игравший в столичном ЦСКА, считает, что турецкая лига и российская Премьер-лига являются близкими по качеству футбола.

– Мой новый клуб только дебютировал в Суперлиге. И, конечно, как это обычно и бывает, нужно еще многому учиться. Сейчас и сами игроки «Аланьяспора», и клуб только в процессе становления ментальности большого футбола. Когда этот путь будет пройден, уверен, перед клубом откроется хорошее будущее. Я со своей стороны стараюсь максимально выкладываться, показывать молодым легионерам и местным игрокам все, на что способен.

— Насколько турецкий футбол сложен для тебя?

— Если судить изнутри, то думаю, что по качеству футбола русская лига близка к турецкой. Здесь наблюдается совершенно явный рост клубов: множество игроков отличного класса приезжают в Турцию за тем, чтобы играть в футбол, а не в погоне за деньгами. Подольски, Снейдер, Это О… Наверное, эти имена сами за себя говорят.

В составе «Аланьяспора» Вагнер провел 16 матчей, забив в них восемь голов. Три раза бразилец отличился, реализовав пенальти.