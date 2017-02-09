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    Вагнер Лав: «Русская лига по качеству футбола близка к турецкой»

    Нападающий «Аланьяспора» Вагнер Лав, ранее игравший в столичном ЦСКА, считает, что турецкая лига и российская Премьер-лига являются близкими по качеству футбола.

    – Мой новый клуб только дебютировал в Суперлиге. И, конечно, как это обычно и бывает, нужно еще многому учиться. Сейчас и сами игроки «Аланьяспора», и клуб только в процессе становления ментальности большого футбола. Когда этот путь будет пройден, уверен, перед клубом откроется хорошее будущее. Я со своей стороны стараюсь максимально выкладываться, показывать молодым легионерам и местным игрокам все, на что способен.

    — Насколько турецкий футбол сложен для тебя?

    — Если судить изнутри, то думаю, что по качеству футбола русская лига близка к турецкой. Здесь наблюдается совершенно явный рост клубов: множество игроков отличного класса приезжают в Турцию за тем, чтобы играть в футбол, а не в погоне за деньгами. Подольски, Снейдер, Это О… Наверное, эти имена сами за себя говорят.

    В составе «Аланьяспора» Вагнер провел 16 матчей, забив в них восемь голов. Три раза бразилец отличился, реализовав пенальти.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    09.02.2017 10:06
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 5 марта 2017, 13:48

      Ну эти футболисты и на пенсий могут зарабатывать своей игрой а наши - кроме Аршавина ведь нет ни кого - наши в зрелом возрасте уступают им - эти все пенсионеры вполне украсили бы наш чемпионат - люди шли бы на футбол - они играют и свое отрабатывают

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 5 марта 2017, 13:44

      Китай Турция гогда то и Россия сечас и за деньги не хотят а больших у нас видимо нету - только из за денег

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 9 февраля 2017, 13:57

      Сборная России опустилась на 61-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновив личный антирекорд.
      Где Турция и где мы по качеству футбола?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > serppion 22 марта 2017, 14:47

      причём тут сборная?? тут сказано про чемпионаты, наш шестой, Турецкий 10 в таблицах УЕФА

      1
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      Рейтинг: +93

      Borz1 9 февраля 2017, 13:54

      хоть куда то приписали

      0
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 9 февраля 2017, 11:49

      После Китая шоколадному зайцу и Турция за счастье ))

      -3
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 9 февраля 2017, 11:41

      А по з/п футболёров - намного впереди!

      1
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      Рейтинг: +840

      vovan55 9 февраля 2017, 11:27

      да и у нас то звёзд особо не видать...

      -1
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 9 февраля 2017, 11:03

      Туда едут скорее либо за деньгами , либо доигрывать в футбол, но никак не играть , ибо туда едут уже сбитые летчики

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