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  • Вагнер Лав: «Русская лига по качеству футбола близка к турецкой»

Вагнер Лав: «Русская лига по качеству футбола близка к турецкой»

9 февраля 2017, 10:06
9

Нападающий «Аланьяспора» Вагнер Лав, ранее игравший в столичном ЦСКА, считает, что турецкая лига и российская Премьер-лига являются близкими по качеству футбола.

– Мой новый клуб только дебютировал в Суперлиге. И, конечно, как это обычно и бывает, нужно еще многому учиться. Сейчас и сами игроки «Аланьяспора», и клуб только в процессе становления ментальности большого футбола. Когда этот путь будет пройден, уверен, перед клубом откроется хорошее будущее. Я со своей стороны стараюсь максимально выкладываться, показывать молодым легионерам и местным игрокам все, на что способен.

— Насколько турецкий футбол сложен для тебя?

— Если судить изнутри, то думаю, что по качеству футбола русская лига близка к турецкой. Здесь наблюдается совершенно явный рост клубов: множество игроков отличного класса приезжают в Турцию за тем, чтобы играть в футбол, а не в погоне за деньгами. Подольски, Снейдер, Это О… Наверное, эти имена сами за себя говорят.

В составе «Аланьяспора» Вагнер провел 16 матчей, забив в них восемь голов. Три раза бразилец отличился, реализовав пенальти.

Источник: «Спорт день за днем»
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Аланьяспор ЦСКА Вагнер Лав
Комментарии (9)
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АртурZaСМ
1486627418
Туда едут скорее либо за деньгами , либо доигрывать в футбол, но никак не играть , ибо туда едут уже сбитые летчики
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vovan55
1486628846
да и у нас то звёзд особо не видать...
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sir_Alex
1486629711
А по з/п футболёров - намного впереди!
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spartach n1
1486630164
После Китая шоколадному зайцу и Турция за счастье ))
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Borz1
1486637662
хоть куда то приписали
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serppion
1486637878
Сборная России опустилась на 61-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновив личный антирекорд. Где Турция и где мы по качеству футбола?
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ijgjr
1488710667
Китай Турция гогда то и Россия сечас и за деньги не хотят а больших у нас видимо нету - только из за денег
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ijgjr
1488710927
Ну эти футболисты и на пенсий могут зарабатывать своей игрой а наши - кроме Аршавина ведь нет ни кого - наши в зрелом возрасте уступают им - эти все пенсионеры вполне украсили бы наш чемпионат - люди шли бы на футбол - они играют и свое отрабатывают
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