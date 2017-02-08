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    Источник: Алексей Миранчук полетит с «Локомотивом» на третий сбор

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук отправится с московским клубом на третий командный сбор, который пройдет с 11 по 23 февраля в Испании. Напомним, ранее сообщалось, что футболист написал заявление об увольнении и 10 февраля покинет стан железнодорожников.

    Как ранее заявлял агент 21-летнего россиянина, его клиент точно уйдет из «Локомотива». Наиболее вероятным местом продолжения карьеры игрока называется «Рубин», который готов заплатить за него 5 миллионов евро.

    Напомним, Миранчук выступает за «Локомотив» с 2013 года. В нынешнем сезоне на счету полузащитника в РФПЛ – 16 матчей, один забитый мяч и одна результативная передача.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.02.2017 17:36
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 8 февраля 2017, 19:11

      5 млн евро, ценник жесткий

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1904

      Artemka69 8 февраля 2017, 18:41

      Запарила вся эта история!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 8 февраля 2017, 18:36

      Вот видимо и закончились понты необоснованные...!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70

      Fanfurik 8 февраля 2017, 18:24

      Эх Леха леха

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 8 февраля 2017, 18:20

      Проститутка малолетняя! Ни мозгов,ни характера!Короче-слизняк!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 8 февраля 2017, 18:17

      Зачем он нужен.Продать купить еще одного бразильца.У этого миллионера 16 игр один гол и один пас.В европе он бы лавку полировал.Слишком раздули его .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > bumer_moscow 8 февраля 2017, 19:54

      тогда точно в лимит не впишемся....

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 8 февраля 2017, 18:08

      честно так заебал ваш Миранчук отдайте в зону поволжья юг там куда нибудь чтоб его не слышно и не видно было! Зазведился только с чего не понятно просто парень подавал надежды не более того аж бесит цену набивает пойду не пойду не стоит он даже того чтоб через статью , блог о нём писали.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > h3LL1k 8 февраля 2017, 19:55

      ага, в Ульяновскую Волгу... хоть посмотрит как люди нормальные живут...

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 8 февраля 2017, 18:02

      Вот это дело!

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 8 февраля 2017, 17:56

      Зачем?Раз ушёл надо наигрывать других.У локо хорошая школа пусть подтягивают молодых,всё равно в этом году ничего не светит.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Gullit 76 8 февраля 2017, 19:55

      чтоб парню карьеру не губить... все таки воспитанник....

      0
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