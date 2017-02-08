Источник: Алексей Миранчук полетит с «Локомотивом» на третий сбор

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук отправится с московским клубом на третий командный сбор, который пройдет с 11 по 23 февраля в Испании. Напомним, ранее сообщалось, что футболист написал заявление об увольнении и 10 февраля покинет стан железнодорожников.

Как ранее заявлял агент 21-летнего россиянина, его клиент точно уйдет из «Локомотива». Наиболее вероятным местом продолжения карьеры игрока называется «Рубин», который готов заплатить за него 5 миллионов евро.

Напомним, Миранчук выступает за «Локомотив» с 2013 года. В нынешнем сезоне на счету полузащитника в РФПЛ – 16 матчей, один забитый мяч и одна результативная передача.