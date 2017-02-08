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  • Источник: Алексей Миранчук полетит с «Локомотивом» на третий сбор

Источник: Алексей Миранчук полетит с «Локомотивом» на третий сбор

8 февраля 2017, 17:36
12

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук отправится с московским клубом на третий командный сбор, который пройдет с 11 по 23 февраля в Испании. Напомним, ранее сообщалось, что футболист написал заявление об увольнении и 10 февраля покинет стан железнодорожников.

Как ранее заявлял агент 21-летнего россиянина, его клиент точно уйдет из «Локомотива». Наиболее вероятным местом продолжения карьеры игрока называется «Рубин», который готов заплатить за него 5 миллионов евро.

Напомним, Миранчук выступает за «Локомотив» с 2013 года. В нынешнем сезоне на счету полузащитника в РФПЛ – 16 матчей, один забитый мяч и одна результативная передача.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей
Комментарии (12)
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Gullit 76
1486565793
Зачем?Раз ушёл надо наигрывать других.У локо хорошая школа пусть подтягивают молодых,всё равно в этом году ничего не светит.
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sir_Alex
1486566129
Вот это дело!
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h3LL1k
1486566502
честно так заебал ваш Миранчук отдайте в зону поволжья юг там куда нибудь чтоб его не слышно и не видно было! Зазведился только с чего не понятно просто парень подавал надежды не более того аж бесит цену набивает пойду не пойду не стоит он даже того чтоб через статью , блог о нём писали.
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bumer_moscow
1486567051
Зачем он нужен.Продать купить еще одного бразильца.У этого миллионера 16 игр один гол и один пас.В европе он бы лавку полировал.Слишком раздули его .
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АЛЕКС 58
1486567251
Проститутка малолетняя! Ни мозгов,ни характера!Короче-слизняк!!!
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Fanfurik
1486567485
Эх Леха леха
Ответить
Томь вперёд
1486568183
Вот видимо и закончились понты необоснованные...!
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Artemka69
1486568488
Запарила вся эта история!!
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Antoshka2015
1486570309
5 млн евро, ценник жесткий
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