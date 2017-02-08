Десайи советует Терри уйти из «Челси»

Бывший футболист «Челси» Марсель Десайи выразил мнение, что защитник Джон Терри должен покинуть лондонскую команду. По мнению француза, Терри проигрывает в конкуренции своим оппонентам по позиции.

«В свое время я ушел из «Челси» из-за того, что другие защитники были быстрее и лучше меня. Я чувствовал, что мое время настало. Теперь оно настало и для Терри», – сказал Десайи.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Терри провел пять матчей, в которых отметился одной желтой карточкой.